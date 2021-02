Bruce Springsteen es multado por tomarse 'dos pequeños tragos de tequila'

Un juez en EE.UU. impuso este miércoles 24 de febrero del 2021 una multa de USD 540 al cantante Bruce Springsteen, quien admitió haber bebido "dos pequeños tragos de tequila" en un parque nacional, y luego de que la fiscalía retirara dos cargos por conducción bajo los efectos del alcohol.

La multa fue ordenada por un juez de Nueva Jersey luego de que el intérprete admitiera que se había tomado "dos pequeños tragos de tequila" en un parque en el que está prohibido el consumo de alcohol.



El artista, de 71 años, que compareció telemáticamente ante el juez vestido con camisa, jersey y chaqueta americana y acompañado de su abogado, fue detenido por la Policía el pasado 14 de noviembre en el parque nacional Gateway National Recreation Area, situado en la localidad de Sandy Hook, en su estado natal de Nueva Jersey.



Los agentes presentaron tres cargos contra Springsteen: conducción temeraria, conducir intoxicado y consumo de alcohol en una zona cerrada al público.



El ayudante del fiscal Adam Baker solicitó al juez al comienzo de la comparecencia que se retiraran los dos primeros cargos dado que, según explicó, el cantante solicitó una prueba de alcohol en la comisaría y el resultado fue de 0.02 gramos por 100 mililitros de sangre, una proporción de alcohol que está dentro de los límites permitidos por la ley.



El fiscal también apuntó que Springsteen rechazó una prueba preliminar en el momento de la detención, aunque precisó que no es obligatoria, y el juez agregó que tampoco tiene validez en un juicio.



"Solicitamos al tribunal la retirada de los dos cargos de conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol y de conducción temeraria", dijo el fiscal.



Después de que el pasado 10 de febrero se conociera que Springsteen había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, Stellantis NV, la empresa matriz de los vehículos Jeep, decidió la suspensión temporal de un anuncio protagonizado por el artista.



"Sería inapropiado comentar sobre los detalles de un asunto sobre el que solo hemos leído y no podemos confirmar. Pero también es correcto pausar (...) el anuncio hasta que puedan establecerse más hechos", dijo entonces a los medios locales un portavoz de Jeep que no fue identificado.



Tras ser desestimados estos dos cargos, que pueden acarrear hasta seis meses de cárcel cada uno y USD 5 000 de multa, el juez indicó que tenía entendido que el acusado, durante discusiones con la Fiscalía se había mostrado dispuesto a declararse culpable del delito de consumir alcohol en una zona en la que estaba prohibido y dio paso al abogado que le preguntó al artista si reconocía haber cometido dicho delito, a lo que Springsteen respondió "si".



El abogado, que preguntó al autor de "Born in the USA", si había nacido en Estados Unidos, también le pidió que aclarara qué tipo de alcohol había consumido.



"Dos pequeños tragos de tequila", contestó escuetamente el artista.



Su abogado también solicitó al juez que tuviera en cuenta que su cliente comparecía sin ningún antecedente penal y que había aceptado toda la responsabilidad por sus acciones del 14 de noviembre de 2020, además de que se trataba de un "caso singular".



Inmediatamente después, el juez concluyó la sesión declarando: "Señor Springsteen, estoy convencido de que una multa es lo apropiado en este caso (..), así que impondré una multa de USD 500".



La multa, después de las tasas, se quedará en USD 540, que el artista tendrá que pagar antes del próximo miércoles.