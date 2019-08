Britney Spears se sincera en Instagram: 'Me rompe el corazón ver los comentarios en mis publicaciones'

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense Britney Spears, que en este 2019 celebró los 20 años de su disco 'Baby One More Time', decidió sincerarse con sus 22,6 millones de seguidores de Instagram. Lo hizo por medio de una publicación en la que reconoce a veces sentirse sola y que decidió no leer más los comentarios que las personas dejan en sus publicaciones.

La publicación de Spears, hecha la noche del 20 de agosto del 2019, logró en 15 horas más de 287 600 'me gusta'. "Vivir en Los Ángeles es todo un viaje y a veces puede ser muy solitario", escribe la cantante de Toxic en el texto que acompaña una imagen en la que se lee: "Presta mucha atención a las personas que no aplauden cuando ganas".



Según Spears "nunca sabes en quien confiar y algunas personas pueden ser falsas", dice antes de reconocer que tiene un círculo de amigos "muy pequeño" y que "simplemente hago lo que me hace feliz".



La cantante luego se refiere a los comentarios que las personas dejan algunas veces en sus publicaciones. "Me rompe el corazón a veces" y cuenta que por ello "ha decidido no leer más" los mensajes de la gente. "Deja que quienes odian hagan lo que mejor saben hacer... odiar", concluye en su escrito.

La confesión de la intérprete llega meses después de que sufrió un problema de salud mental que la llevó a ser internada en una clínica psiquiátrica debido a la angustia que siente por la enfermedad de su padre, Jamie Spears. En enero, Spears anunció que se tomaría un descanso de su carrera para cuidar a su padre.