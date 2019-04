Britney Spears pide apoyo a sus fans en redes sociales por tratamiento de salud

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense Britney Spears publicó un video en Instagram, el pasado martes 24 de abril del 2019. La mujer de 37 años, habla acerca de la enfermedad de su padre y la ola de especulaciones de los últimos días cuando internautas asumieron que el ingreso de la artista no fue voluntario, sino inducido por su padre y su manager. Es la primera vez que la artista habla de su condición mental con sus seguidores, según informó el portal web ¡Hola!

"Mi situación es única, pero les prometo que estoy haciendo lo mejor en este momento. Es posible que no quieran saber esto acerca de mí, pero soy fuerte y defiendo lo que quiero. Su amor y dedicación son increíbles, pero lo que necesito ahora mismo es un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida me está presentando. Si pudieran hacer eso, les estaré siempre agradecida. Los quiero", escribió la cantante en la descripción inferior de la publicación.



Hasta la tarde del miércoles 24 de abril del 2019, el video de Britney Spears cuenta con más de 6 millones de reproducciones. Los seguidores de la artista se muestran preocupados por su condición incluida la cantante Miley Cyrus, quien comentó: "Te queremos tanto reina"



La vocalista de Baby One More Time también se refirió a los comentarios de la reciente crisis familiar. "Las cosas que se están diciendo se han salido de control", escribió en el texto.



"Estoy tratando de tomarme un momento, pero todo lo que está sucediendo me lo pone más difícil", agregó. "No crean todo lo que leen y escuchan".



El viernes 4 de enero del 2019, la 'princesa del pop' anunció su retiro indefinido de la industria musical para concentrar sus esfuerzos en su padre, Jamie Spears, según informó el portal web E! News.



"Le dedicaré mi concentración y energía a cuidar de mi familia. Tenemos una relación muy especial y quiero estar con mi familia en este momento, como siempre ellos han estado para mí. Gracias a todos mis fans por su amor y apoyo constante durante este momento. Me disculpo por cualquier inconveniente que esto haya podido haber causado y espero al momento en que pueda regresar a los escenarios y presentarme para todos ustedes".



Hace dos meses, el padre de la artista sufrió una afectación espontánea en el colon. En esa ocasión, el hombre fue llevado de inmediato al hospital de Las Vegas. Desde entonces, Britney cayó en una profunda angustia por su padre. Y en poco tiempo tuvo que recurrir a una clínica psiquiátrica por su aflicción, informó el portal web E! News.



"Mi padre me salvó la vida. Probablemente no estaría aquí de no ser por él… le debo mi vida", explicó para el portal web Daily Star.