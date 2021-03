La cantante brasileña Anitta responde al machismo del reguetonero Arcangel

Anitta y Arcangel han protagonizado un encendido intercambio en redes sociales a partir de una publicación en las cuentas del reguetonero de origen puertorriqueño. La cantante brasileña, que se considera feminista, criticó el machismo de su colega.

El incidente empezó el 8 de marzo del 2021, cuando Arcangel publicó en sus historias de Instagram un texto que hacía alusión a que las mujeres que muestran sus cuerpos en redes sociales no se dan a respetar.



Si bien este ‘post’ no estaba dirigido a la brasileña, Anitta aprovechó su plataforma para cuestionar la incoherencia del reguetonero con una publicación en su cuenta de Instagram y le dio ‘unfollow’.



Según contó Anitta en sus historias, después Arcangel la llamó para disculparse y para explicarle que esa publicación estaba dirigida a una persona en específico. La estrella brasileña le habría explicado el impacto que una expresión machista tiene en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres que siguen a una persona tan famosa como Arcángel.



“Si afecta a las mujeres en general, me siento en el papel de hacer algo”, dijo Anitta. “Él se puso abierto a aprender, escuchar y pedir perdón. Nadie sale del 0 para 100 en dos horas de conversación por teléfono”, continuó.



"Los hombres son machistas y piensan mal porque nacieron y crecieron aprendiendo errado", dijo la cantante.



Después se dirigió a los hombres de la industria musical y a los fanáticos: “las mujeres son libres de hacer lo que quieran con su cuerpo y con su vida”, aseguró.



También habló de la incoherencia e hipocresía de la sociedad: “los hombres quieren que cantemos, que vivamos la vida, que salgamos, les encanta escuchar que hago tal y tal y tal, pero para respetar a la chica, ella tiene que tener marido, novio”, dijo.



Arcángel, por su lado, publicó en sus historias una disculpa y confirmó que el ‘post’ original iba dirigido a una persona en específico. “Yo hoy he aprendido muchas cosas, uno no puede generalizar, me refería a cierta persona”, dijo y agregó “nunca está demás pedir disculpas”.



Sin embargo, el reguetonero no salió librado de este intercambio, pues al finalizar hizo comentarios sobre Anitta que fueron considerados morbosos por los internautas.



La brasileña volvió a responder. “Me importa que las cosas cambien. Te intenté enseñar, amor mío, no quieres, ok”, finalizó.