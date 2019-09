Así se verá Brandon Routh como Superman en 'Crisis on Infinite Earths'

LEA TAMBIÉN

Luego de haber dado pequeñas pistas de que Brandon Routh regresaría para interpretar a Superman, la cadena estadounidense The CW reveló este 27 de septiembre del 2019 la primera fotografía del intérprete en el traje del superhéroe de DC Comics. Lo hizo por medio de la publicación especializada en el mundo del espectáculo Entertainment Weekly

The CW confirmó que Routh hará un doble trabajo en 'Crisis on Infinite Earths' un 'crossover' de cinco horas de duración que unirá distintos héroes y villanos de varios universos. Además de interpretar al personaje Ray Palmer (The Atom) también será Clark Kent.



'Crisis on Infinite Earths' incluirá tres Superman. Además de Routh estará Tyler Hoechlin quien da vida al superhéroe en el universo de Arrow y Tom Welling quien interpretó al personaje en la aclamada serie 'Smallville'.



La primera imagen de Routh como Superman no ha sido el único 'abrebocas' de este ambicioso 'crossover'. Este 26 de septiembre del 2019 la actriz Erica Durance compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece junto a Tom Welling.

En 'Smallville' que se emitió entre el 2001 y el 2011, Welling y Durance interpretaron a Clark Kent y Lois Lane. La imagen que publicó la actriz parece mostrar a los actores en la que fue la granja de la familia Kent en la serie.

'Crisis on Infinite Earths' será una serie limitada. Se empezará a transmitir el 8 de diciembre del 2019 con la llegada a la pantalla chica de 'Supergirl'. El 9 de diciembre llegará 'Batwoman' y 'The Flash se estrenará el 10 de diciembre. Luego de una breve pausa el 'crossover' regresará el 14 de enero del 2020 con 'Arrow' y concluirá con 'Legends of Tomorrow'.