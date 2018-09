Bradley Cooper debuta como director con Lady Gaga en 'A Star is Born'

LEA TAMBIÉN

Historia, ciencia ficción y el mundo de la música están protagonizando la jornada de hoy del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con los estrenos de 'First Man', 'High Life' y 'A Star is Born', este último protagonizado por la cantante Lady Gaga.

La jornada del domingo en el TIFF siempre supone el fin de cuatro días trepidantes e intensos desde el inicio de un festival de cine que desde hace años es considerado como la plataforma de lanzamiento preferida de los estudios para las películas que quieren aspirar a los Oscar.



La 43 edición del TIFF, que se inició el 6 de septiembre con el estreno del film de Netflix 'Outlaw King' y concluirá el 16 con 'Jeremiah Terminator LeRoy', tiene previsto proyectar un total de 342 filmes, de ellos 254 largometrajes.

​

Y aunque todavía quedan siete días de proyecciones, gran parte de los filmes más esperados de este año ya se habrán proyectado cuando las salas de cine se vuelvan a abrir mañana, lunes 10 de septiembre del 2018.



Los tres estrenos del programa de Galas de hoy, 9 de septiembre del 2018, se encuentran entre tres de esos filmes que más expectación han generado.



'First Man' tiene mucho de los ingredientes que en el pasado han gustado a los miembros de la Academia de Hollywood que concede los premios de los Oscar.



El film es una recreación de la vida del primer hombre que pisó la luna, el astronauta estadounidense Neil Armstrong que, bajo la dirección de Daimen Chazelle ('La La Land', 2016), es llevado a la gran pantalla por el canadiense Ryan Gosling.



Antes de su estreno, 'First Man' ya ha causado polémica porque Chazelle decidió no incluir en la película el momento en el que Armstrong clavó la bandera estadounidense en el satélite de la Tierra.



Chazelle ha defendido su decisión porque ha querido centrarse en "los momentos privados, desconocidos de Neil en la luna".



"La bandera no es un momento privado, desconocido de Neil. Es un momento muy famoso", añadió Chazelle recientemente en una entrevista concedida al periódico Los Angeles Times.



A pesar de estas explicaciones de Chazelle, las críticas han continuado desde la derecha estadounidense.



El senador republicano Marco Rubio tuiteó que la ausencia del momento en el film "es de lunáticos. El pueblo estadounidense pagó esa misión, con cohetes construidos por los estadounidenses, con tecnología estadounidense y llevando a astronautas estadounidenses".



Menos controvertida, de momento, aunque cargada con tanto drama como 'First Man', 'A Star is Born' es la cuarta versión del film del mismo título que apareció originalmente en 1937 y que en esta ocasión está dirigido por el actor Bradley Cooper y protagonizado por el mismo Bradley y la cantante Lady Gaga.



'A Star is Born' es el debut como director de Bradley, quien hoy reconoció durante una rueda de prensa en el TIFF que "siempre" quiso dirigir, "desde que era un niño". pero que le daba "terror".



El film relata el encuentro entre Jackson Maine (Bradley), un músico que divide su vida entre las giras y el alcohol bajo la presión del éxito y la fama, y Ally (Gaga), una cantante aficionada que prueba suerte en un bar.



Hoy (9 de septiembre del 2018) Lady Gaga expresó en el TIFF su identificación con los personajes del film y las presiones a las que son sometidas las estrellas.



"Creo que la fama es muy antinatural. ES importante que guiemos a los artistas y les cuidemos a nivel físico a medida que se hacen famosos", declaró la cantante durante la rueda de prensa del film.



La tercera gala del día, la película de ciencia-ficción 'High Life', está incluida en algunas de las listas de filmes más esperados de esta edición del TIFF.



El largometraje está dirigido por la francesa Claire Denis ('Chocolat', 1988) e interpretado, entre otros, por Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin y Mia Goth.



En su primer film en inglés, Denis se centra en un grupo de criminales que es enviado al espacio en una peligrosa misión para buscar fuentes alternativas de combustible.