Brad Pitt y Jennifer Aniston acaparan el protagonismo en los premios SAG

Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron dos de los ganadores este domingo 19 de enero del 2020 de los premios del Sindicato de Actores (SAG), pero, además, fueron las estrellas de las redes sociales por los momentos que compartieron juntos y que recordaron por qué eran una de las parejas más populares de Hollywood.

Pitt se hizo con el premio al mejor actor de reparto de una película por 'Once Upon a Time... in Hollywood', mientras que Aniston se anotó el galardón a la mejor actriz de una serie dramática por 'The Morning Show'.



Varias fotografías de la 26 edición de los SAG, que se celebró en el Shrine Auditorium de Los Ángeles (EE.UU.), causaron sensación en Twitter al mostrar a los dos actores muy alegres y celebrando juntos sus premios detrás del escenario.



Además, un video que tuvo mucho eco en las redes sociales mostró a Pitt viendo con muchísima atención y en una televisión el discurso que Aniston estaba dando en esos momentos tras recoger su reconocimiento.

Tanto Brad Pitt como Jennifer Aniston se llevaron este 19 de enero del 2020 codiciados premios del Sindicato de Actores. Foto: AFP.

Pitt y Aniston se casaron en 2000 y estuvieron juntos hasta 2005, cuando el actor inició una relación con Angelina Jolie.

​

La ruptura provocó un terremoto en Hollywood, el mismo que ocasionó el divorcio posterior entre Jolie y Pitt en 2016.



Pitt, que es el máximo favorito al Oscar a mejor actor de reparto por 'Once Upon a Time... in Hollywood, estuvo especialmente inspirado en su intervención en la ceremonia. "Tengo que añadir esto a mi perfil de Tinder", bromeó en relación a su premio.



Siguiendo con las risas, el actor dio las gracias por el galardón a "los pies" de compañeras de 'Once Upon a Time... in Hollywood' como Margot Robbie o Margaret Qualley, un chiste sobre el especial fetiche que tiene Quentin Tarantino con esa parte del cuerpo humano.



Además, ironizó con lo "difícil" que fue ese papel sobre un tipo "que se coloca, se quita la camiseta y no se lleva bien con su mujer", una broma sobre sí mismo y que la realización de la gala aprovechó para enfocar entonces a una Aniston sonriendo entre el público.

Jennifer Aniston fue reconocida por su trabajo en 'The Morning Show' como mejor actriz de una serie dramática y Brad Pitt se llevó el galardón al mejor actor de reparto por su actuación en 'Once Upon a Time... In Hollywood'. Fotos: AFP.

Por su parte, la actriz elogió a los creadores de 'The Morning Show' por dar forma a personajes "complicados, complejos, feos y simplemente hermosamente humanos".



Y se acordó con mucho cariño de Adam Sandler, con quien ha trabajado en 'Just Go With It' (2011) y la reciente 'Murder Mystery'(2019).



"Adam Sandler: tu actuación es extraordinaria y tu magia es real, amigo. Te quiero", dijo en referencia implícita al trabajo del actor en 'Uncut Gems' (2019), una de las grandes interpretaciones del año pasado pero que ha pasado prácticamente desapercibida en la temporada de premios de Hollywood.