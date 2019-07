Brad Pitt se retirará de la actuación: 'Es el turno de los jóvenes'

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Brad Pitt anunció su retiro progresivo de la actuación para posicionarse en la producción de cine. El intérprete dio a conocer su decisión a un mes del estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood', la película de Quentin Tarantino que se estrenará el 15 de agosto del 2019, con la participación de varios rostros conocidos del mundo del espectáculo como Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt y Dakota Fanning.

A la edad de 55 años, el intérprete de 'Fight Club' decidió que es momento de dar el turno a los más jóvenes. El actor desea centrarse en la creación de películas y series de televisión con la productora Plan B Entertainmet, que fundó con su expareja Jennifer Aniston en el 2002, según informó la revista GQ Australia.



“Cada vez hago menos (papeles). Realmente creo que es el turno de los jóvenes. No porque no haya papeles importantes para hombres mayores pero, simplemente, creo que el juego es así; avanza de manera natural”, declaró al medio australiano.



La experiencia de Pitt detrás de cámaras, dijo, le llevó a reflexionar sobre su próximo paso. “Tengo curiosidad por ver el desarrollo y el futuro de la película, cómo va cogiendo forma. Cada vez se están viendo a más escritores, directores y actores que tienen una oportunidad en este campo”, añadió.



El actor dio un paso al costado del mundo del espectáculo en septiembre del 2016 cuando medios estadounidenses informaron del divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie que durante años conformaron la pareja de ensueño de Hollywood.