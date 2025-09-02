Un Border Collie se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir una agresión brutal a manos de un humano. El caso fue reportado a la Fundación Lucky el pasado fin de semana.

A sus rescatistas -los denunciantes– les indicaron que el presunto agresor sería “una persona que escapó de un centro de rehabilitación“.

Border Collie atacado con extrema violencia lucha por su vida en Quito

El perrito fue encontrado con el rostro ensangrentado e inmovilizado por el dolor. Tras ser trasladado de urgencia, los veterinarios confirmaron que padece compresión medular, una condición que le causa un sufrimiento constante y limita su movilidad.

“Quiere luchar, se nota, pero lo hace con miedo y dolor”, señalaron desde la fundación, que continúa gestionando recursos para cubrir su tratamiento.

Rescatistas claman ayuda y justicia para el Border Collie atacado brutalmente

Uno de los principales obstáculos que afrontó la Fundación Lucky fue reunir el dinero para realizarle una tomografía, indispensable para definir los siguientes pasos médicos. Pese a ello, el equipo insiste en mantener la esperanza de verlo recuperado.

Los gastos continuarán y para solventarlos, los rescatistas piden ayuda a la ciudadanía. A la autoridades -en cambio- les piden investigar el caso.

Más casos de maltrato animal en Quito

Este caso se suma a una cadena de denuncias por maltrato animal en Quito. El 2 de septiembre, la Unidad de Bienestar Animal rescató a un perro que permanecía atado con alambre y soga a una estaca.

Días antes, una pitbull junto a sus cachorros también fue liberada de condiciones precarias.

Maltrato animal en Quito: así se denuncia

Presenta el caso en la página https://bienestaranimal.quito.gob.ec/index.php/formulario-denuncias. A continuación, llena el formulario de denuncias digital. Recuerda tener a la mano la siguiente información:

Sector, barrio, dirección, nomenclatura

Teléfono y mail de contacto

Evidencia: fotos o videos

Narración de los hechos

Una vez que la Unidad de Bienestar Animal reciba las denuncias se priorizará y se realizará la inspección. Te recomendamos darle seguimiento al caso.

¿Qué casos se pueden denunciar?

Esta es la lista de los atropellos que se pueden denunciar para detener la mala tenencia animal y el maltrato animal en Quito:

Maltrato evidente con prueba material (videos)

Abandono notorio (video)

Atropellamiento

Cría o entrenamiento de animales para que participen en peleas

Encadenamiento como método habitual

