Bombero de EE.UU. perdió a sus hijos en un incendio mientras atendía una falsa alarma

En una guardería de Erie en Pennsylvania, EE.UU., un incendio causó la muerte de cinco niños. Tres de los menores fallecidos eran hijos del bombero Luther Jones que se encontraba atendiendo una falsa alarma el pasado domingo 11 de agosto de 2019.

Aunque las causas del incendio todavía se investigan, se cree que un problema eléctrico pudo haber generado las llamas. Guy Santone, el jefe de bomberos de Erie, mencionó que las víctimas del incendio tenían entre ocho meses y siete años. Los pequeños se encontraban durmiendo en su cama en el segundo piso del inmueble cuando este empezó a arder, menciona el medio de comunicación Fox 6.



Los bomberos llegaron a la guardería 25 minutos más tarde, se tardaron por atender las falsas alarmas en donde no había fuego. Luther Jones el padre de tres de los niños muertos llegó junto con otros de sus compañeros a la guardería para intentar apagar el fuego. Lamentablemente solo lograron rescatar los cadáveres de los menores de edad.



Santone le dijo al diario The New York Times, que tanto Jones como su esposa trabajaban en el turno de la noche y por eso debían dejar a sus hijos en una guardería. La mujer que estaba a cargo de los niños logró escapar del fuego e intentó llegar hasta un hospital con su automóvil, pero un accidente en el camino le impidió hacerlo y debió ser trasladada a Pittsburgh para recibir atención.



En el reporte oficial del incendio se dio a conocer que la casa solo contaba con un detector de humo en el ático, pero que el fuego se inició en el primer piso de la guardería. Satone reconoció ante un medio local que “podríamos haber evitado una tragedia con detectores de humo en toda la casa. Solo uno, no sirvió de nada”.

El Departamento de Bomberos de Lawrence Park ofreció sus condolencias a Jones y su esposa por la pérdida de sus tres hijos y habilitó una cuenta para que las personas que quieran colaboren con familia del bombero hagan sus donaciones. Ya que según la entidad el bombero enfrenta fuertes gastos por los funerales de los niños.