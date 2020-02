Asociaciones feministas boicotean el inicio de los César contra Polanski

LEA TAMBIÉN

A los tradicionales invitados a la alfombra roja de los premios César del cine francés se sumaron este viernes 28 de febrero del 2020, a distancia, más de un centenar de personas que, invitadas por asociaciones feministas, se manifestaron en protesta por las 12 nominaciones logradas por Roman Polanski con 'J'accuse'.

Que el director franco-polaco cancelara su presencia en la gala y que todo el equipo de la película anunciara hoy mismo que tampoco acudirá no evitó una protesta convocada hace semanas como rechazo al reconocimiento otorgado al cineasta, sobre quien pesa desde noviembre una nueva acusación de violación.



"Estamos aquí, aunque Polanski no esté", coreaban las manifestantes, en su mayoría mujeres, y acompañadas de carteles en los que se podía leer "Polanski violador, cine culpable", o "Polanski, pedocriminal impune".



Asociaciones como Osez le Féminisme! o Collectif Féministe Contre le Viol habían recordado en los últimos días que las doce nominaciones de 'J'accuse' coinciden con el número de mujeres que acusan al realizador, de 86 años.

Los manifestantes se congregaron a pesar de que Roman Polanski y el equipo de 'J'acusse', que tiene 12 nominaciones para esta edición de los premios César, anunciaron que no acudirían a la ceremonia. Foto: AFP.

La protesta tuvo lugar en la Plaza de Ternes, cercana a la Sala Pleyel, donde a las 21:00 (hora local) comenzará una gala en la que comparte posibilidades, con 12 doce nominaciones, 'Les Misérables', de Ladj Ly.



Las fuerzas del orden recurrieron a los gases lacrimógenos para contener su avance.



El propio Polanksi había anunciado este jueves que no asistiría, consciente de que su presencia no iba a ser bien recibida. "Ya sabemos cómo iba a desarrollarse la noche: activistas me amenazan con un linchamiento público. (...) Promete parecerse más a un simposio que a una fiesta del cine francés para recompensar a sus mayores talentos", indicó en un comunicado enviado a la agencia AFP.

La manifestación se convocó como una forma de rechazar el reconocimiento otorgado al cineasta, que en noviembre fue acusado nuevamente de violación. Foto: AFP.

Su equipo se sumó este viernes. Alain Goldman, productor de esa cinta sobre el caso Dreyfus, señaló que no querían aceptar que "el voto democrático de los 4313 miembros de la Academia sea cuestionado por un tribunal de opinión, porque esos jueces autoproclamados no aprueban el resultado".



El ministro francés de Cultura, Frank Riester, afirmó hoy en la emisora France Info que aunque no hay que "mezclar las obras y los artistas", premiar a Polanski con el César a mejor director sería un "mal símbolo ante la necesaria toma de conciencia en la lucha contra la violencia la violencia machista".