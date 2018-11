Una mujer leyó mensajes en que su prometido la engaña en lugar de sus votos en la boda

LEA TAMBIÉN

Podría haber sido el día más feliz de su vida. Sin embargo, esta se convirtió en una fecha fatídica para su relación, que hasta ese momento se mostraba como un “sueño”. El portal australiano Whimn recogió el desgarrador testimonio de una mujer que leyó los mensajes de su prometido que la engañaba en lugar de sus votos el pasado 15 de noviembre de 2018 y, hasta el momento, se ha convertido en tendencia.

El artículo, que está escrito en formato de primera persona, narra la historia de una mujer y su novio, a quien en la nota se le pone el nombre de Alex, aunque no un el nombre verdadero en esta historia. Alex y la mujer habían estado juntos durante seis años. “Pensé que seríamos felices por siempre”, dice ella.



Todo cambió una noche antes de la boda, mientras la protagonista de esta historia se encontraba en una habitación de hotel junto con sus amigas. Recibió un mensaje de texto con una serie de capturas de pantalla y un mensaje: “yo no me casaría con él, ¿tú sí lo harías?”



En las capturas, se podían ver conversaciones en texto y fotografías de su prometido con otra mujer. Aquellos mensajes incluían fechas y eran únicamente de un par de meses atrás. “Mi cerebro ni siquiera podía procesar qué estaba pasando”, asegura la mujer. “No me cuestioné en ningún momento la legitimidad de estas imágenes. En ese momento solo lo supe”.



“Tu cuerpo es increíble. Y sabes cómo usarlo. Quisiera que mi novia tuviera la mitad de las habilidades que tienes tú”. “Te extraño mucho, no puedo dejar de pensar en ti. Nunca había tenido este tipo de conexión antes”. Estos son algunos de los mensajes que la mujer pudo ver y que su prometido había intercambiado con su amante.



En ese momento, sus amigas le aconsejaron que cancelara la boda. Pero ella todavía tenía ganas de casarse con él. Todas fueron a dormir, aunque la protagonista de esta historia no pudo cerrar un ojo durante toda la noche. Al día siguiente, tomó una decisión. La boda no se cancelaría; se pondría su vestido, no rompería el protocolo, hasta llegar al altar. Tenía que hacerle saber a todos lo que había pasado y la razón por la cual el matrimonio era inviable.



Cuando llegó al altar, anunció: “No habrá boda hoy. Parece que Alex no es la persona que creí que era”. Según el relato de la mujer, su prometido intentó tomar su mano, pero ella no lo dejó. Inmediatamente, tomó su teléfono y comenzó a leer el intercambio de mensajes que él había tenido con otra chica.



Al terminar, se dirigió a los presentes. “Los amo a todos y, aunque esto sea horrible, me alegra que estén aquí. No habrá recepción de bodas hoy, pero habrá una celebración de honestidad, de encontrar el verdadero amor y de seguir tu corazón incluso si es que duele”.