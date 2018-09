Bob Dylan lanzará grabaciones inéditas de uno de sus discos clásicos

LEA TAMBIÉN

El músico estadounidense Bob Dylan lanzará grabaciones inéditas realizadas durante la preparación del álbum 'Blood on the Tracks', incluyendo tomas realizadas en Nueva York que finalmente fueron borradas de la versión final.

'Blood on the Tracks' , que tuvo una recepción tibia por parte de la crítica tras su lanzamiento en 1975, ahora es considerado por la mayoría como un álbum importante, y está entre los 20 mejores de la historia según la revista Rolling Stone.



Ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, Dylan publicará el 2 de noviembre todas las grabaciones realizadas para el álbum en una caja de seis CD titulado 'More Blood, More Tracks - El Bootleg Series Vol. 14' .



Dylan grabó originalmente todos los temas del disco en Nueva York en 1974, pero después de mostrarlo a su entorno consideró que necesitaba cambios. Así que volvió al estudio, aunque esta vez a uno de Minnessota, donde nació.



Finalmente, volvió a grabar cinco de las pistas allí, y las originales fueron descartadas para el álbum.



Muchas de estas grabaciones ya circulaban solapadamente y son muy apreciadas por algunos coleccionistas.



Estas ejecuciones “ están en la forma más pura posible ” , dijo el historiador del rock Jeff Slate en un comunicado publicado el jueves en la página web de Bob Dylan.



'Blood on the Tracks' es considerado un álbum introspectivo, escrito cuando Bob Dylan se estaba separando de su primera esposa, Sara, aunque el cantante siempre se ha negado a explicar el origen de sus textos.