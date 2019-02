La corta aparición de Bob Esponja en el Super Bowl 2019, que generó polémica

LEA TAMBIÉN

En septiembre del 2001 salió a la luz 'Banda de Tontos', uno de los capítulos más recordados de la serie animada ‘Bob Esponja’. El pasado 3 de febrero del 2019, una pequeña escena de este capítulo apareció en la edición 53 del Super Bowl, la final nacional del fútbol americano en Estados Unidos.

Las imágenes del personaje cuadrado y sus amigos se transmitieron minutos antes de que Marron 5 y los raperos Travis Scott y Big Boi salten al escenario del Mercedes Benz Stadium, para presentar el espectáculo de medio tiempo de este evento deportivo. El 'show' fue seguido por alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo.



No es extraño que se incluya en este evento tomas de la serie producida por Nickelodeon. En noviembre del 2018 falleció Stephen Hillenburg, quien fue el creador del personaje que vive en el fondo del mar, por esta razón los seguidores de la serie animada propusieron una iniciativa en la plataforma Change.org en la que solicitaban que se use el capítulo de Bob Esponja en el Super Bowl de este 2019, como homenaje al creativo fallecido. La petición superó el 1,2 millones de firmas.



Y aunque el personaje apareció por breves segundos, los seguidores de Bob Esponja no se quedaron conformes con las imágenes mostradas. En redes sociales, criticaron que solo se use unos pocos instantes de la introducción del capítulo en el ‘show’ de medio tiempo. A esto, se sumó la deslucida presentación de Marron 5, en contraste con la de otros importantes artistas que han participado en el Super Bowl como: Michael Jackson, Lady Gaga, Rolling Stones, entre otros.



El capítulo de ‘Bob Esponja’ del que todos han hablado en estos días, es el 36b de la segunda temporada de la serie animada. En este, el personaje principal de la serie forma parte de una banda que toca en la final del Bubble Bowl, la versión en el programa de la final del fútbol americano. La canción que interpreta Esponja junto a sus amigos es Sweet Victory, compuesta por David Glen Eisley.

