Blackpink, el fenómeno del K-pop que estrenará disco y documental

El K-Pop es uno de los géneros musicales que más seguidores ha ganado en los últimos años. Si se habla de agrupaciones que han batido récords en ese campo, Blackpink es el mejor ejemplo.

Tras cuatro años de trayectoria, se alista para estrenar ‘The Album’, su primer disco de estudio completo. Tal ha sido su éxito que también lanzarán su propio documental en Netflix.



'The Album’ se estrenará el próximo 2 de octubre del 2020, así lo anunciaron el pasado 28 de agosto, a través de sus redes sociales, con una publicación de una imagen de color negro y rosa en la que destaca una corona.



​Antes del estreno de este disco, el grupo promocionó algunos sencillos, entre ellos How You Like That, en junio, cuyo video acumula más de 500 millones de visualizaciones y que ganó el récord Guinness por el mayor número de visitas en el lanzamiento de un sencillo musical. Hace una semana estrenaron la canción Ice Cream, con la colaboración de Selena Gómez.



Un documental en Netflix contará su historia



Netflix reveló que Blackpink lanzará ‘Light up the Sky’ y, con ello el grupo de K-pop, será el primero en tener un proyecto con la plataforma de entretenimiento. El estreno está programado para el 14 de octubre del 2020, a pocos días del estreno de su disco.



En este proyecto, Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé contarán sus inicios, cómo se formó la banda, el entrenamiento que tuvieron y trasmitirán los tras cámaras de sus conciertos y videos. Además, los fanáticos podrán personalizar los perfiles de la plataforma con las fotos de las artistas.

¿Quién está listo para nuestro primer documental de k-pop? 'BLACKPINK: Light Up the Sky' e iconos de perfil llegan a Netflix el 14 de octubre. pic.twitter.com/wdUoseHBBT — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 9, 2020



​Un fenómeno musical



Las cuatro integrantes de la banda debutaron el 8 de agosto del 2016 con el sencillo Whistle, que fue lanzado como un sencillo digital, titulado Square One. Antes de la formación de la banda, las artistas se prepararon entre cuatro y seis años en la discográfica YG Entertainment.



Se han caracterizado por lograr que su música tenga ritmos pegadizos. Con su talento para el baile han logrado coreografías únicas y llamativas. Así es como se han convertido en íconos de la moda.



Entre sus logros más recientes está el sumar un billón de reproducciones en YouTube con su video Kill This Love, convirtiéndose así en ser el primer y único grupo K-pop en tener videos con esa cifra en un solo año. YG Entertainment lo anunció el pasado 2 de septiembre en sus redes sociales.



De toda su trayectoria, uno de los momentos más destacado fue su participación en el festival Coacchella 2019, en Estados Unidos. Fueron como embajadoras de renombre del K-Pop debido a su alcance a escala mundial en ese género.



La banda también ha colaborado con artistas reconocidas en el género pop. En diciembre del 2019 Dua Lipa estrenó Kiss and Make Up junto a la banda. Mientras que en mayo de este 2020, Lady Gaga se sumó a la lista y estrenó la canción Sour Candy junto a las cuatro artistas. También se convirtió en uno de los temas favoritos de su álbum 'Chromatica'.

