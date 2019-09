Black Eyed Peas y la brasileña Anitta lanzan canción dedicada al Rock in Río

LEA TAMBIÉN

La banda estadounidense Black Eyed Peas y la cantante brasileña Anitta lanzaron este lunes 30 de septiembre de 2019 en las redes sociales el video de la canción Explosion, una producción conjunta que grabaron hace cinco meses en Las Vegas y que dedicaron al Rock in Río, el famoso festival musical nacido en Río de Janeiro.

El lanzamiento de la inédita y esperada música se produce a sólo cinco días de las presentaciones que ambos realizarán el sábado 28 de septiembre de 2019 en el Rock in Río, cuya vigésima edición comenzó el pasado viernes 27 de septiembre de 2019 en esta ciudad brasileña y aún tendrá cuatro jornadas de conciertos entre el jueves y el domingo de esta semana.



La reina brasileña del pop, que ganó fama mundial este año por una asociación que fue incluida en el nuevo disco de la estadounidense Madonna, será la encargada de abrir los conciertos el sábado en el Palco Mundo, el principal escenario del Rock in Río.



Ya la banda liderada por el cantante Will.i.am se presentará ese mismo día y en el mismo palco poco antes del concierto estelar de la superestrella mundial del pop P!nk en la jornada más popera de las siete previstas para el Rock in Río de este año.



Tras su presentación esa noche, Anitta regresará al palco cuatro horas después para unirse a Black Eyed Peas, que regresa a Brasil sin Fergie, en el debut mundial de Explosion, una canción en que ambas partes se presentan y elogian mutuamente.



El clip de la producción conjunta comienza con el símbolo del Rock in Río en el alto de imágenes de favelas de Río de Janeiro.



En el videotanto Anitta como los miembros de Black Eyed Peas se turnan tanto en la interpretación de la canción como en coreografías sobre escenarios construidos digitalmente y que son proyectados sobre las imágenes de las favelas cariocas.

Video: Youtube Cuenta: Black Eyed Peas





"Esto es para un lugar que nosotros llamamos de segunda casa, Brasil. Gracias a la maravillosa Anitta por formar parte de esta canción especial", según un mensaje publicado en la página en Instagram de Black Eyed Peas y en el que es anunciado el clip de la canción.



"El lanzamiento de esta canción y de este video es la forma perfecta de decirle obrigado (gracias) a nuestro país preferido, Brasil. No aguanto esperar para nuestro concierto en el Rock in Río. Gracias Anitta por colaborar conmigo y mes mejores amigos, Apl.de.ap y Taboo. Bienvenida a la familia", dijo por su parte Will.i.am en sus redes.



El cantante agregó que decidieron dedicarle la canción al Rock in Río porque hasta ahora nadie lo había grabado una música en honor a este "evento maravilloso". "Esta canción representa nuestro amor por el Rock in Río y por Brasil", agregó.



El Rock in Río de este año tiene programados 300 conciertos de artistas y grupos en siete días que fueron segmentados en dos partes. La primera, que empezó el viernes, terminó este domingo con el concierto de Bon Jovi, y la segunda abrirá las puertas el jueves 3 de octubre de 2019 y se extenderá hasta el domingo 6 de octubre de 2019, cuando la banda británica Muse clausurará esta edición de Rock in Río.

Para este año, los organizadores esperan que 700 000 personas (100 000 diarias) visiten Rock in Río, un evento que generará unos 30 000 empleos y con el que se proyectan ingresos para esta ciudad brasileña calculados en 1 700 millones de reales (USD 425 millones).