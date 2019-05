La islandesa Björk debuta en el centro cultural The Shed de Nueva York con su nuevo show musical

LEA TAMBIÉN

La cantante islandesa Björk debutó el lunes 6 de mayo del 2019 el recién inaugurado centro cultural neoyorquino The Shed su nuevo espectáculo Cornucopia, dirigido por la cineasta argentina Lucrecia Martel, en el que combinó música con tecnología digital y efectos visuales.

El concierto es el primero de una serie de ocho espectáculos que la cantante dará hasta el próximo 1 de junio del 2019 en The Shed, el nuevo centro cultural de Nueva York que pretende mantener a la ciudad a la vanguardia del mundo de las artes con un programa que integra a artistas establecidos con figuras emergentes.



Se trata de la primera función de Björk en la que la cantante ha trabajado con colaboradores teatrales, como el artista Tobias Gremmler, que fue el responsable del diseño visual digital sobre un escenario creado por Chiara Stephenson.



También formaron parte del concierto Viibra, un grupo musical formado por siete mujeres flautistas de Islandia: Melkorka Olafsdottir, Ashildur Haraldsdottir, Berglind Maria Tomasdottir, Steinunn Vala Palsdottir, Bjorg Brjansdottir, Puriour Jonsdottir y Emilia Ros Sigfusdottir.



Bjork estuvo acompañada además en el espectáculo, de más de hora y media de duración, por una arpista, Katie Buckley, un percusionista, Manu Delago, y el DJ de música electrónica Bergur Porrison.



Para los trajes que lució en escena, Björk contó con la colaboración de Olivier Rousteing, director creativo de la firma de lujo francesa Balmain.



The Shed, que además de ser plataforma para artistas emergentes tiene como objetivo dar acceso al mayor número de neoyorquinos posibles, ha establecido un límite de dos entradas por familia.



Ideado para acoger todo tipo de eventos, desde conciertos, obras de teatro, exposiciones o conferencias en sus ocho pisos de altura y 18.500 metros cuadrados, The Shed, que ha costado USD 500 millones, se presentó al mundo como una organización que recibirá con los brazos abiertos a una nueva generación de artistas de todos los campos y de variado origen.

En su primera serie de eventos musicales, se estrenó el pasado 5 de abril del 2019 con Sountrack of America, un elaborado concierto en el que se rindió homenaje a la historia de la música afroamericana.