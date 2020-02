Billy Idol protagoniza en Nueva York una campaña medioambiental

LEA TAMBIÉN

La estrella del rock Billy Idol participó este jueves 27 de febrero del 2020 en la presentación de una campaña medioambiental en Nueva York que pretende reducir el número de vehículos que, pese a no estar en marcha, permanecen con el motor encendido y por lo tanto contaminan de manera innecesaria.

La iniciativa, titulada 'Billy nunca está inactivo, y tú tampoco deberías' (Billy Never Idles, Neither Should You), está impulsada por el Ayuntamiento de Nueva York, y pide a los neoyorquinos que informen de los conductores que no apagan el motor cuando están detenidos.



"Como a muchos de los neoyorquinos, me preocupa cuando veo coches y camiones parados mientras contaminan nuestros vecindarios", dijo el ganador de tres premios Grammy en una rueda de prensa.



"Los ciudadanos de Nueva York son de lo más trabajadores y apasionados que he visto en el mundo, y espero que se unan a mí en el apagado de sus motores", agregó.

In NYC for #BillyNeverIdles campaign to cut car emissions .. on #NY1 tv station this am... pic.twitter.com/1Qvp7uQvgi — Billy Idol (@BillyIdol) February 27, 2020

Junto a Idol se encontraba el alcalde de la metrópolis, Bill de Blasio, que dijo que esta práctica de los conductores "ahoga nuestro aire, daña el medio ambiente y es malo para los neoyorquinos".



"Estamos enviando un mensaje alto y claro con un Grito Rebelde", dijo el político en referencia a la famosa canción de Idle, Rebell Yell. "Apagad vuestros motores o pagad las consecuencias".



En la campaña, implementada pese a que permanecer con el motor encendido es ilegal en Nueva York desde 1972, se señala que los residentes que informen de personas que no cumplen con la regla se llevarán una porción de la multa impuesta.



El eslógan 'Billy Never Idles, Neither Should You' será imprimido en pósters, camisetas y otro material promocional como parte de una campaña de publicidad en la que se ha invertido USD 1 millón, que se extenderá también por cadenas de televisión, emisoras de radio, taxis y redes sociales.