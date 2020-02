La cantante Billie Eilish logra nuevo récord de ventas de una canción con el tema oficial de James Bond

LEA TAMBIÉN

La joven cantante estadounidense Billie Eilish, de 18 años, batió el récord de ventas británicas el viernes 21 de febrero del 2020 con el tema oficial de la próxima entrega de las aventuras de James Bond, estrenada hace sólo una semana.

Titulada No Time To Die (Sin tiempo para morir) al igual que la película, la canción que escribió junto a su hermano Finneas O'Connell, se vendió en 90 000 ejemplares y 10,6 millones de streamings en siete días, colocándola directamente en la primera posición, indicó el órgano oficial de la clasificación de las ventas, UK Official Charts Company.



Es el mejor resultado de todos los tiempos de una canción de una película de James Bond en una primera semana. 'Skyfall', de la cantante Adele, obtuvo 84 000 ejemplares en su primera semana de lanzamiento en octubre de 2012.

Billie Eilish interpretó la canción por primera vez esta semana, en los Brit Awards, premios británicos de la música pop, que la consagraron mejor artista femenina internacional.

No Time To Die es el segundo tema de una película de James Bond que encabeza las ventas de singles en el Reino Unido en los 57 años de franquicia de la película, después de Writing's On The Wall de Sam Smith.