Bill Cosby llega a un tribunal de EE.UU. para oír la lectura de su sentencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cómico Bill Cosby llegó este lunes 24 de septiembre de 2018 a un tribunal de Norristown en Pensilvania (EE.UU.) para asistir a la lectura de su sentencia tras ser declarado en abril de 2018 por un jurado culpable de tres delitos de agresión sexual, informaron medios locales.

Cosby, de 81 años y un ícono de la cultura popular, llegó con semblante serio y vestido con un traje de color oscuro al juzgado y podría recibir diez años de prisión por cada uno de los cargos.



Los delitos por los que fue declarado culpable el actor son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente.



Más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby de abusar sexualmente de ellas entre los años 1960 y 2000, aunque esos casos no prosperaron por haber prescrito y solo se ha llevado a juicio el fallado en abril, por las acusaciones de la canadiense Andrea Costand.

​

Esta mujer aseguró que una noche a principios de 2004 Cosby la invitó a su mansión de Cheltenham (Pensilvania) y le dio unas pastillas que la marearon y permitieron al artista abusar de ella.



Constand entró hoy en el juzgado poco después de Cosby y tras haber tuiteado una líneas de la Biblia: "Airaos, pero no pequéis; no dejen que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den cabida al diablo".



Este es el segundo proceso que enfrenta Cosby por acusaciones de agresión sexual, después de que el celebrado en 2017 fuese declarado nulo ante la incapacidad del jurado de tomar una decisión.