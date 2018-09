Bill Cosby ingresa a la Corte a la espera de sentencia por agresión sexual

LEA TAMBIÉN

El cómico Bill Cosby regresó este martes 25 de septiembre de 2018 a una Corte de Norristown (Pensilvania, EE.UU.) en el segundo día de la lectura de su sentencia, después de que en abril fuera declarado culpable de tres delitos de agresión sexual por un jurado.

Cosby llegó solo al juzgado con un traje de color oscuro, según medios de comunicación locales. Los fiscales del caso pidieron este lunes al juez que envíe a Cosby a prisión un máximo de 10 años, argumentando que no ha mostrado remordimiento por utilizar su estatus de celebridad para hacerse amigo y luego agredir sexualmente a la canadiense Andrea Constand.

Los abogados de Cosby, sin embargo, solicitaron al juez que muestre misericordia con el artista de 81 años y aseguraron que no es un peligro público y que debería ser sentenciado solo a arresto domiciliario.



Los cargos por los que fue declarado culpable el actor en abril son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente.



Más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby de abusar sexualmente de ellas entre los años 1960 y 2000, aunque esos casos no prosperaron por haber prescrito y solo se ha llevado a juicio el fallado en abril por las alegaciones de Constand.



Esta mujer aseguró que una noche a principios de 2004 Cosby la invitó a su mansión de Cheltenham (Pensilvania) y le dio unas pastillas que le marearon y permitieron al artista abusar de ella.



La víctima, de 45 años, era entonces la entrenadora de baloncesto del equipo femenino de la Universidad de Temple, donde el actor estudió y de la que él era un importante donante.



Aunque el máximo de sentencia que pueda resultar de esos delitos sea de treinta años entre rejas, distintos medios apuntaron que probablemente la condena sea mucho menor, y la propia fiscalía pidió que esta sea de al menos entre cinco y diez años de cárcel.



Este es el segundo proceso que afronta Cosby por acusaciones de agresión sexual, después de que el celebrado en 2017 fuese declarado nulo ante la incapacidad del jurado de tomar una decisión.