Bill Gates habla de otra pandemia y pide verla como amenaza de guerra

Lejos todavía de controlar la pandemia de covid-19, que lleva más de un año sacudiendo al mundo, el poderoso empresario y filántropo estadounidense Bill Gates sugirió que "no es demasiado pronto para empezar a pensar en la próxima".

Pero el mensaje de Gates va más allá, pues pone de relieve algunas opciones para que una nueva contingencia no tome por sorpresa a la humanidad.



"No sabemos cuándo llegará el próximo, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos tomen desprevenidos de nuevo", escribió el creador de Microsoft en su blog.



Prepararse como para una amenaza de guerra



Uno de los puntos que menciona Bill Gates es que las acciones para enfrentar otros brotes en el pasado, como la epidemia de ébola, dejaron lecciones importantes que han sido aprovechadas tras la aparición de la covid-19.



Por ejemplo, explicó el empresario, su fundación se asoció con gobiernos y patrocinadores para crear la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (Cepi, por su sigla en inglés).



Esta iniciativa, en la situación actual, ha ayudado a financiar vacunas como Moderna y Oxford -AstraZeneca.



Basado en la experiencia de la Cepi, Gates asegura que "para evitar que se repitan las dificultades de este último año, la preparación para una pandemia debe tomarse tan en serio como tomamos la amenaza de guerra". Frente a eso, sugiere como necesario duplicar las inversiones en I + D (Investigación y desarrollo) y en organizaciones como la Coalición.



Más inversión



Sin rodeos, Bill Gates reconoce que detener la próxima pandemia implicará gastar miles de millones de dólares por año. No obstante, el empresario, quien es uno de los hombres más ricos del mundo, enfatiza en que no se puede perder de vista que, según estimaciones, la pandemia de covid-19 le costará al mundo USD 28 billones.



"El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones (y prevenir millones de muertes). Pienso en esto como la mejor y más rentable póliza de seguro que el mundo podría comprar", escribió Gates, y agregó que la mayor parte de esos recursos debe provenir de países ricos.