¿'The Big Bang Theory' se despedirá con otra boda?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La temporada anterior de 'The Big Bang Theory' cerró con la esperada (y peculiar) boda de Sheldon y Amy, oficiada por Mark Hamill. Y todo apunta a que la serie, protagonizada por Jim Parsons y Kaley Cuoco, finalizará esta temporada con otro casamiento. Y es que, el último capítulo que CBS ha emitido de la sitcom anunció un inesperado enlace.

Todo fan de 'The Big Bang Theory' sabe que Raj Koothrappali (Kunal Nayyar), el romántico del grupo de eruditos frikis y de origen indio, ha estado buscando -sin mucho éxito- el verdadero amor a lo largo de las doce temporadas... Y parece ser que en esta nueva entrega su sueño se hará realidad. En el episodio titulado The Wedding Gift Wormhole (El agujero de gusano de regalo de bodas), Raj, harto de ser el eterno solterón del grupo, llama a su padre y le pide concertar su matrimonio.



Cuando Raj y su padre mantienen esa conversación, podría parecer que la proposición de Koothrappali se trata de una broma, sobre todo cuando su progenitor le enseña una foto de una mujer mucho más joven que él con la que está saliendo. Sin embargo, parece que la petición es cierta, ya que Raj les cuenta a sus amigos el notición más adelante.



"Hola, chicos. Buenas noticias", dice Raj mientras entra en el apartamento de Penny y Leonard. "Me voy a casar. No la conozco aun, pero su nombre es Anu, y mi padre dice que es de buena familia", anuncia el astrofísico sorprendiendo de inmediato a sus amigos. "Tiene treinta años y gestiona la recepción de un hotel. Así que mientras consiga pasar de seis a diez citas sin revelar mi verdadero yo, esto seguirá adelante", bromea.



Puede que esta no sea la historia de Raj se había imaginado todos estos años, pero este matrimonio potencial podría ser una de las tramas principales de la última temporada de 'The Big Bang Theory'. Si decide dar el 'sí, quiero' a Anu, el personaje al que da vida Nayyar podría casarse en el capítulo final de la serie, y de esta forma, ninguno de los miembros del reparto quedaría soltero.