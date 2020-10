Jeff Bezos hace tres preguntas antes de contratar a nuevos empleados

LEA TAMBIÉN

Jeff Bezos, fundador y director general de la gigante Amazon y el hombre más rico del mundo, según el ranking Real Time Billionaires de la revista Forbes, tiene tres preguntas indispensables que el reclutador de la compañía tiene que hacer a los aspirantes de una vacante laboral.

Las preguntas sirven al reclutador de Amazon a la hora de contratar. El portal CNBC publicó un artículo sobre las tres preguntas, de acuerdo a una carta del magnate y a entrevistas a diferentes medios que Bezos y sus empleados dieron en los últimos años.



Las tres preguntas fueron expresadas por primera vez en una carta de Bezos a sus accionistas en 1998, cuando el empresario aún se ocupaba personalmente de sumar recursos humanos a la compañía, según Infobae.



1. ¿Admirarás a esta persona?



Jeff Bezos siempre ha intentado trabajar con gente a la que admira. Bezos defendía que la vida es demasiado corta como para trabajar con gente a la que no admiras.



“Si piensas en las personas a las cuales has admirado a lo largo de tu vida, probablemente sean aquellas de las cuales has aprendido algo o a las cuales has tomado como ejemplo”, señalaba el Bezo.



“En mi caso, siempre traté con mucho esfuerzo de trabajar solo con personas a las cuales admiraba, y aliento a los que trabajan aquí a ser igual de demandantes con sus pares. La vida es demasiado corta para hacerlo de otra manera”, agregaba en su carta.



2. ¿Esta persona subirá el promedio de efectividad al grupo al cual se suma?



“El nivel debe seguir subiendo”, señala en la mencionada carta Bezos. La pregunta apunta al valor agregado que aporta el candidato.



Son muy importantes las expectativas, el futuro trabajador de la empresa se debe visualizar dentro de unos años y en un puesto más elevado.

“La contratación a largo plazo es un valor central que ha estado en Amazon desde sus inicios”, sostiene la misma compañía en su página web.



3. ¿En qué área esta persona podría ser una superestrella?



Bezos valora mucho los talentos individuales de cada persona, capaces de convertirlo en una “superestrella”. La empresa debe preguntarse qué tiene el candidato. Es decir, en qué faceta puede ser realmente bueno y destacar por encima de los demás.



“Hay una persona aquí que es campeona nacional de deletreo [Spelling Bee]. Sospecho que eso no la ayuda mucho en sus actividades diarias, pero hace que el trabajo de todos sean más divertido, ya que ocasionalmente puedes lanzarle un rápido desafío: ‘¡deletrea onomatopeya!’”, expresaba Bezos en una entrevista de 2018.



“La razón por la cual quieres gente así es porque promueven el pensamiento innovador”, destacó en la carta.