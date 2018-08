Beyoncé revela complicaciones en su último embarazo en la revista Vogue

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense Beyoncé reveló en la edición de septiembre de la revista Vogue las complicaciones que sufrió durante el embarazo y parto de sus gemelos Rumi y Sir, a los que dio a luz en junio de 2017.

"Pesaba 99 kilos el día que di a luz a Rumi y Sir. Estaba hinchada por la preeclampsia y había estado sin moverme de la cama durante más de un mes", cuenta Beyoncé en la revista de moda, que hoy (6 de agosto de 2018) publicó una parte de sus declaraciones.



"Mi salud y mis hijos estaban en peligro y por eso me tuvieron que practicar una cesárea de urgencia", aseveró la artista, que dijo haber entrado en "modo supervivencia" y no haberse dado cuenta de ello hasta meses después.



La cantante también alabó a su marido, el rapero y productor musical Jay Z, al que describió como un "soldado" y un "apoyo muy importante" en ese momento. "Estoy orgullosa de haber sido testigo de su fortaleza y evolución como hombre, como mejor amigo y como padre", reafirmó.



Tras la cesárea, Beyoncé señaló que necesitó tiempo para sanar y recuperarse, y que decidió aceptar sus curvas, ser "paciente" consigo misma y "disfrutar" de su cuerpo.



"Hasta ahora, mis brazos, mis hombros, mis pechos y mis muslos son más grandes. Tengo una pequeña barriga de madre, y no tengo ninguna prisa en librarme de ella porque creo que es muy real", agregó.



Las declaraciones de Beyoncé se producen con la aparición de la cantante en la portada de la edición de septiembre de la revista Vogue, considerada la más importante del año, y que además tiene como autor a un fotógrafo afroestadounidense por primera vez en su historia, el joven Tyler Mitchell, de 23 años.

La artista afirmó haber elegido a Mitchell para la sesión de fotos con el objetivo de tratar de diversificar el mundo de las artes.



"Hasta que no haya un mosaico de perspectivas que vengan de diferentes etnias detrás de la cámara, seguiremos teniendo una postura y un punto de vista estrecho de lo que es el mundo en realidad. Por eso quise trabajar con este brillante fotógrafo", dijo.



La cantante de Texas opinó además que si la gente que está en posiciones de poder continua contratando a gente que "tiene el mismo aspecto que ellos, suena igual que ellos y viene de los mismos vecindarios que ellos" nunca van a entender realmente otras experiencias distintas a las suyas.