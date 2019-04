Los beneficios cognitivos del ejercicio físico se heredan, según un estudio

LEA TAMBIÉN

El ejercicio físico moderado tiene efectos positivos en el bienestar en general y, en particular, en la función y la salud del cerebro, pero `¿se heredan de padres a hijos estos beneficios cognitivos? Un nuevo estudio en ratones asegura que sí.

Investigadores del español Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) demostró que los beneficios cognitivos del ejercicio físico moderado -40 minutos al día de carrera a velocidad muy moderada- son heredados por las crías y que estas, aún siendo sedentarias, los mantienen a lo largo del tiempo.



"Tienen más neuronas, las mitocondrias -orgánulos celulares encargados de suministrar energía a las células- están más activas, sufren cambios de expresión en los genes al igual que sus padres y, como consecuencia, aprenden y memorizan mejor, también como sus progenitores", resumió a Efe José Luis Trejo, líder del estudio, que publica hoy, 22 de abril del 2019, PNAS.



Todos los experimentos se han hecho en ratones -solo machos- y se han replicado en tres modelos experimentales distintos: se compararon crías sedentarias de padres sedentarios con las crías de padres ejercitados, pero también se han contrastado las camadas de padres sedentarios con las camadas de los mismos padres después de un programa de ejercicio físico de varias semanas.



Asimismo, se comparó las camadas de sedentarios y corredores concebidas mediante fertilización in vitro y transferencia de embriones.



En los tres casos se obtuvo el mismo resultado: el ejercicio de los padres hace que las crías aprendan y memoricen mejor tareas tanto espaciales como no espaciales, lo que los investigadores comprobaron con varios experimentos usando, entre otros, objetos y cambiando su posición.



Los beneficios del ejercicio físico para el cerebro son bien conocidos; por ejemplo, se sabe que modelos de ratón de envejecimiento y de la enfermedad de Alzheimer recuperan memoria y mejoran el funcionamiento cerebral al ponerse a hacer ejercicio, detalla Trejo.



"Ahora, hemos determinado que lo favorable del ejercicio físico sobre la salud general del cerebro se hereda de padres a hijos".



Habría que ver, continúa Trejo, si en la siguiente generación de ratones, que ya sería la tercera, estos beneficios persisten, y ese es el experimento que estamos haciendo ahora", concluyó este científico, quien indicó que también corroborarán sus resultados con las madres.



Además en este estudio, los investigadores describieron los genes cuya expresión cambia en el cerebro como consecuencia del ejercicio físico, señaló el CSIC en una nota.



Estos hallazgos tienen un "impacto enorme" en neurobiología; la posibilidad de que la neurogénesis -nacimiento de nuevas neuronas- en el hipocampo pueda heredarse es de la "mayor relevancia", según Trejo.



Esta región alberga el aprendizaje y la memoria y una vez que se termina el desarrollo embrionario ya no hay neurogénesis, excepto, precisamente, en el hipocampo.

"Si haces ejercicio y tienes más neuronas en el hipocampo, y tus hijos heredan el tener más neuronas en esta región cerebral aun sin hacer ejercicio, esto tiene un impacto enorme para la neurobiología", afirmó Trejo.