Esta es la razón por la que Ben Affleck será Batman 'por última vez'

Ha sido una de las bombas previas al DC FanDome. Ben Affleck volverá a meterse en la piel de Batman en la cinta en solitario de 'The Flash', que protagonizará Ezra Miller y dirigirá Andy Muschietti. Un regreso inesperado, sobre todo por cómo abandonó al personaje y que ahora la saga está en manos de Matt Reeves y con Robert Pattinson como el Caballero Oscuro. Ahora bien, ¿cómo ha conseguido el director de 'It' convencer al intérprete?

Según ha explicado el cineasta argentino en una entrevista para Vanity Fair, el regreso de Affleck se ha producido gracias al estado anímico del actor, recuperado de sus problemas personales. "Ha habido todo tipo de historias sobre lo mal que lo pasó interpretando a Batman y que había sido muy difícil para él", comentó Muschietti.



"Creo que se trataba más de un momento complicado de su vida. Cuando nos acercamos a él, estaba muy abierto a ello (volver a ser Batman), lo cual fue una sorpresa para nosotros. Ahora está en un momento personal muy diferente", detallaba.



"Tendrá un papel fundamental en 'The Flash'"

"Todos somos humanos y podemos pasar por momentos maravillosos en nuestras vidas, pero también podemos vivir situaciones terribles", continuó. "Ahora mismo, está en un punto en el que puede disfrutar siendo Batman", agregó. Sobre su importancia en la trama de la cinta, Muschietti comentó: "Tiene un papel fundamental, será al mismo tiempo divertido". Eso sí, aseguró que "no cargará" con el peso de la trama.



Junto con Affleck, otro Batman que regresará será el de Michael Keaton. Su versión del Caballero Oscuro también tendrá un papel "clave" en la cinta, aseguró Muschietti. Habrá que esperar a ver más en el panel que tiene 'The Flash' en la DC FanDome, que podrá verse el sábado 22 de agosto a las 11:45 horas de California (13:45 en Ecuador).