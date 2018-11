Bélgica eleva caso de extradición de rapero español a la justicia europea

LEA TAMBIÉN

El tribunal de apelación belga de Gante, que debía pronunciarse este martes 6 de noviembre del 2018 sobre la extradición del rapero español Valtonyc, decidió consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo antes de tomar la decisión.

“La Corte presentó dos cuestiones prejudiciales al TJUE”, indicó a la AFP Francis Clarysse, portavoz de la fiscalía general de Gante (noroeste). Las dudas planteadas versarían sobre el tiempo de la condena en virtud de los hechos de los que se le acusa.



La justicia española emitió en mayo una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el músico, cuyo nombre real es José Miguel Arenas Beltrán, quien se marchó de España para no cumplir una pena de tres años y medio de prisión.



En febrero, el Tribunal Supremo español había confirmado en casación una condena de 2017 contra el rapero de 24 años por enaltecimiento de la banda separatista vasca ETA (2 años), por injurias al rey (1 año) y amenazas (6 meses) en canciones suyas de 2012 y 2013.



Sin embargo, en una primera decisión de la justicia belga, el tribunal de primera instancia de Gante rechazó el 17 de septiembre ejecutar la euroorden cursada por España, al considerar que los hechos por los que fue condenado no son delito en Bélgica.



Fuentes del TJUE indicaron a la AFP que todavía no llegaron las preguntas planteadas por la corte de apelación de Gante, algo que puede tomar hasta meses. El fallo del alto tribunal europeo suele tardar un año y medio.



“El objetivo es crear un precedente. Para mí, es mucho mejor que sea el tribunal de Luxemburgo el que diga que unas canciones no pueden ser terrorismo”, dijo Valtonyc a la prensa al término de la audiencia celebrada en Gante.



La defensa siempre ha apelado a la libertad de expresión del músico mallorquín, quien en una rueda de prensa en julio, después de entregarse a la justicia belga, criticó que en España “se está encerrando a la gente con la excusa todavía de ETA”.



La defensa del músico, encabezada en España por el abogado Gonzalo Boye, llevó el caso el 22 de octubre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia), donde denunciaron una violación de su derecho a la libertad de expresión.



Su condena no es un caso aislado. Internautas y artistas han sido condenados por mensajes considerados enaltecimiento del terrorismo, en virtud de una ley antiterrorista que para Amnistía Internacional se usa para “reprimir expresiones de índole política” en las redes sociales.

Bélgica fue el destino también de parte de los miembros del gobierno del expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, quienes se marcharon también de España tras una declaración fallida de independencia.