Beéle -el cantante urbano colombiano conocido por temas como No tiene sentido y Frente al mar– vivió un duro proceso fuera de los escenarios.

La justicia colombiana lo reconoció como víctima de violencia intrafamiliar. En el juicio se comprobó el maltrato sufrido por parte de su expareja y madre de sus hijos.

El proceso judicial, realizado en Medellín, reveló un patrón sostenido de maltrato contra Beéle. Las autoridades determinaron que el artista sufrió múltiples formas de violencia: física, emocional, psicológica y económica.

Entre las agresiones físicas y psicológicas denunciadas se incluyen episodios de maltrato que afectaron la integridad física y la estabilidad emocional del cantante. Este reconocimiento judicial representa un precedente en Colombia.

Medidas de protección para Beéle

El fallo ordenó medidas de protección para garantizar la integridad física y emocional de Beéle, así como la protección de su vida privada.

Además, la expareja está obligada a participar en programas de manejo de impulsos, resolución de conflictos y control emocional, con el objetivo de prevenir futuros episodios de violencia.

Otro punto destacado del fallo es que Beéle tiene derecho a comunicarse directamente con sus hijos sin intermediarios, buscando preservar el vínculo paterno y el bienestar de los menores.

La historia de amor de Beéle

La historia de Beéle y Cara comenzó en la universidad, donde se conocieron y surgió una relación que combinó amor y trabajo.

Cara, oriunda de Barranquilla y estudiante de comunicación social, se convirtió rápidamente en pareja del artista. Su vínculo se consolidó tanto en lo personal como en lo profesional, llegando incluso a casarse y unir esfuerzos para impulsar la carrera musical del cantante.

Cara no solo fue su compañera sentimental, sino que también asumió el rol de mánager y corista en varios proyectos musicales de Beéle. La relación empezó a deteriorarse -dijo Cara en el pódcast Un tal Fredo- cuando, tras dar a luz a su primer hijo, la sacaron del proyecto.