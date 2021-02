60 años del ‘show’ que lo cambió todo

Hace 60 años los Beatles se subieron por primera vez al escenario de The Cavern Club, un local de su Liverpool natal que dejaron dos años y medio más tarde.

Lo hicieron justo cuando ya estaban a punto de convertirse en el grupo más famoso de la historia de la música.



Los Beatles debutaron en The Cavern el 9 de febrero de 1961, en una sesión de mediodía (‘lunch session’), que por entonces ofrecían algunos clubes a la hora del almuerzo.



El grupo actuó de 13:00 a 14:00 y cobró cinco libras a repartir entre sus por entonces cinco miembros: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best -sustituido luego por Ringo Starr en la batería- y Stuart Sutcliffe -quien dejó la banda poco después-.



Los Beatles iniciaron ese día su larga residencia en el local del número 10 de Mathew Street -concebido originalmente como club de jazz-, en la que perfilaron su identidad musical y se prepararon su salto a una fama descomunal.



No fue hasta nueve meses después de su debut cuando acudió al local Brian Epstein, quien les propuso representarles después quedar impactado por su actuación.



A Epstein se le atribuye la salida del batería Pete Best y también se le relaciona con el giro estético de los integrantes de la agrupación, que cambiaron sus chaquetas de cuero por corbatas; pero, sobre todo, consiguió un contrato discográfico para el grupo.