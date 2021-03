¿La batería de su laptop está al 100%? Esto tiene efectos en la vida útil

Por lo general, la gente tiene dudas acerca de si es más conveniente la conexión a la red eléctrica de una computadora portátil, o si es preferible a tenerla desconectadas y usar solamente la batería.

El experto en ciberseguridad Galoget Latorre dice que la tecnología actual permite que no haya mucha diferencia entre las dos opciones: desde hace alrededor de cinco años prácticamente da igual tener la computadora conectada siempre o usar la batería. Los modelos actuales son más inteligentes que sus predecesores y cortan la transmisión de energía cuando están cargados.



Anteriormente el problema radicaba en que la carga seguía, aunque las laptops estuvieran a su máximo nivel. Esto provocaba un desgaste en las celdas que almacenan energía en los dispositivos y eso, a su vez, causaba una reducción en la vida útil de la batería.



Sin embargo, refiere Latorre, al día de hoy la gran mayoría de las computadoras portátiles son más inteligentes -como pasa también con los teléfonos- y se evita el daño colateral de la reducción de la vida útil de la pila.



Latorre aconseja también respetar los ciclos de la batería de una laptop para evitar contratiempos. No hay que esperar a que reduzca su nivel de energía por completo para conectarla. Se debe mantenerla en el rango de 20 a 80% de carga. Esto porque las celdas que más se desgastan suelen ser las que almacenan energía en los niveles de cero a 20%, al igual que las de 80 a 100%, lo que si se intensifica llega a afectar al uso adecuado del equipo.



Por ejemplo, dice el experto, cuando vemos que quedan cinco minutos de uso de batería, el cibernauta se confía y de pronto ve que la máquina se apaga abruptamente. No quedaban cinco minutos porque la pila estaba desgastada, ese tiempo rige para baterías en buen estado.



Para evitar ese tipo de contratiempos es mejor conectar una laptop cuando la batería esté al 20% de su capacidad de carga y desconectarla cuando llegue a 80%. Así se da una reducción mayor en el grupo de celdas central y se logra un desgaste menor en las celdas que abastecen de energía a la laptop cuando queda menos del 20% de carga.



Según un reportaje de la BBC, la tecnología de baterías mejora cada vez más con cada generación. Hace 10 años, la eficiencia de las baterías de las laptops comenzaba a degradarse después de un par de cientos de ciclos de carga, dice Ashley Rolfe, jefe de Tecnología de Lenovo en Irlanda y Reino Unido.



Ahora las baterías de laptops suelen tener un tiempo de vida de entre tres a cinco años, en los que pueden completar entre 500 y 1 000 ciclos de carga.



Dejar una laptop enchufada y al 100% todo el tiempo es absolutamente seguro y perfectamente normal, confirma Rolfe. Las laptops usan sensores y lógica de control para garantizar que la batería no se sobrecargue ni se sobrecaliente, explica.