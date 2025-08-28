Leo y Faith -dos cachorros rescatados en Quito– llegaron a la clínica veterinaria en condiciones críticas. Fundación Camino a Casa relató que ambos fueron abandonados en un lugar que desde hace años es un botadero de animales y escenario frecuente de maltrato.

La batalla de Leo, el cachorro abandonado que conmueve a Quito

Leo -un cachorrito blanco con negro- se encuentra en estado crítico. Durante el traslado al hospital no dejó de llorar. Desde su llegada permanece débil y casi inconsciente.

Su examen clínico reveló bajos niveles de potasio y bicarbonato, hipotensión marcada y problemas renales. Los especialistas instalaron una sonda para alimentarlo, ya que no acepta comida.

Los exámenes descartaron parvovirus y moquillo, pero su estado es delicado. Su motilidad intestinal es mínima y requiere medicación específica.

A pesar de recibir analgésicos, Leo permanece apático y quejoso.

Leo, el cachorro abandonado tiene una hermana

Faith, la hermanita, se recupera favorablemente. Está activa, juega y come normalmente. Su evolución contrasta con la de Leo y la veterinaria informó que recibió el alta.

Esta pequeña -también abandonada dentro de un costal en El Panecillo– ahora busca un hogar donde pueda recibir amor y cuidado.

El pronóstico de Leo se mantiene reservado a corto plazo. Los especialistas explicaron que el daño sufrido por la negligencia de quienes lo abandonaron complicó su recuperación.

Justicia para el cachorro abandonado

El abandono de animales está tipificado como una Infracción Muy Grave en la Ordenanza Municipal y se ‘castiga’ con una multa de hasta 4 700 dólares.

Todas las personas que abandonen “animales en lugares públicos o privados, en áreas urbanas o rurales, tales como centros de atención veterinaria, peluquerías y hoteles caninos, entre otros, así como en las

reservas naturales del Distrito Metropolitano de Quito” serán sancionadas.



