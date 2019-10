Un buque de una oenegé recoge plástico en el Pacífico por primera vez

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un buque que arrastra un innovador dispositivo de flotación para limpiar residuos recogió por primera vez plástico en el Pacífico, anunció el miércoles 2 de octubre del 2019 el fundador del proyecto.

El buque había zarpado de San Francisco a principios de septiembre para realizar una prueba antes de dirigirse al 'continente de plástico' del Pacífico.



El proyecto, dirigido por la oenegé holandesa The Ocean Cleanup, quiere vaciar dentro de cinco años la mitad de esta zona -también conocida como isla de basura o gran zona de basura del Pacífico (GPGP) - situada a medio camino entre California y Háwai.



“Hoy [miércoles] anunciamos que nuestro sistema de limpieza en la gran zona de basura del Pacífico ha recogido plástico por primera vez”, declaró Boyan Slat, director general y fundador de The Ocean Cleanup, en una rueda de prensa en Róterdam.



“Es la primera vez que alguien recupera plástico” de esta zona, añadió el joven holandés de 25 años. “Creemos que podemos limpiar los océanos”, dijo.



El sistema, que Boyan Slat diseñó hace siete años, llevaba un año en fase de prueba. Pero algunos científicos tienen dudas sobre su eficacia.



El buque cuenta con un equipo llamado System 001, diseñado para recoger el plástico que flota en la superficie de los océanos y luego reciclarlo.



La tecnología de The Ocean Cleanup consiste en un flotador de 600 metros de largo en la superficie del agua, y una 'falda' de 3 metros de profundidad por debajo.

El flotador asegura la flotabilidad del sistema e impide que el plástico escape por encima, mientras que la falda evita que los restos se escapen por debajo, explica The Ocean Cleanup en su sitio web.