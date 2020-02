El hallazgo de un barco desaparecido hace 100 años pone en duda el mito del Triángulo de las Bermudas

LEA TAMBIÉN

La localización de la icónica embarcación SS Cotopaxi -desaparecida en 1925- desacredita una popular teoría: que el Triángulo de las Bermudas estuvo involucrado de forma directa con la extraña pérdida del barco. El granelero de emergencia, que pertenecía a la Corporación de Flotas de Diseño 1060 de Estados Unidos, se dirigía desde Charleston, Carolina del Sur, hacia La Habana, en Cuba.

De acuerdo con un reporte del portal Livescience, un grupo de investigadores descubrió que los restos del SS Cotopaxi no se encuentran en el Triángulo de las Bermudas, que se extiende desde Bermudas hasta Florida y Puerto Rico.



Michael Barnette, biólogo y jefe de la misión de exploración que descubrió el deteriorado barco, afirmó que el hallazgo es una muestra del mito construido sobre el Triángulo de las Bermudas. "Si realmente se mira en el mapa, la mayoría de las historias asociadas con el Triángulo ni siquiera están en los límites. Es una basura total", dijo.



Al retroceder las páginas de la historia mundial, Barnette recuerda que el mito del Triángulo de las Bermudas no existía cuando el SS desapareció, en 1925. Él relató, en cambio, que no fue hasta 1960 que se acuñó el término en una revista estadounidense y, en 1974, salió a la venta el libro 'El Triángulo de las Bermudas' de Charles Berlitz.

Tras la publicación del escritor norteamericano, el 'Triángulo' se convirtió en una tradición común, como 'Pie grande' y el 'Monstruo del Lago Ness'.

La desaparición de la embarcación germinó en una historia ficticia. El cineasta Steven Spielgberg presentó su obra cinematográfica 'Encuentros cercanos de un tercer tipo' donde relacionó la pérdida del SS Cotopaxi con el Triángulo y la actividad extraterrestre. Pero no solo eso. Por motivos aún desconocidos, desde el siglo XIX, han desaparecido más de 50 barcos y aeronaves.



Desde esa premisa, Bernette decidió explorar la idea de establecer si existía o no una conexión entre el SS Cotopaxi y el Triángulo. Cuando se mudó a Florida, desde el Atlántico medio, hace casi 20 años, lo primero que buscó fue restos de algún naufragio mientras buceaba. Allí, halló a uno particular, conocido por los lugareños como 'el naufragio del oso', ubicado a más de 65 kilómetros de la costa oriental de San Agustín, en el norte de Florida.



A diferencia de los restos hallados en esa área, el 'naufragio del oso' era grande e intrigó el olfato investigador de Barnett. Entonces, decidió explorar en artículos históricos de periódicos, registros de seguros y examinó los artículos ya desgastados que todavía yacían en los restos del barco. Tras un cuidadoso análisis, el biológico dijo que "el Cotopaxi era realmente la única opción".

El científico decidió esclarecer los rumores esparcidos en el mundo sobre la desapareció del SS Cotopaxi para anunciar que sus restos se encontraban en el fondo del Atlántico. Lo hizo en el 2015, en su cuenta de YouTube. Meses después, el programa televisivo 'Shipwreck Secrets' de Science Channel lo contactó para hacer una producción amplia y completa de lo ocurrido con la icónica embarcación.



Allí trabajo con el historiador Guy Walters, quien analizó los registros de los barcos en los archivos de Lloyd's of London, compañía que aseguró al SS Cotopaxi. "Descubrió algo desconocido sobre el viaje de ese barco. Resulta que había enviado señales inalámbricas dando su ubicación el 1 de diciembre de 1925, dos días después de que salió de Charleston", contó Bernette.



Ello empató con el descubrimiento del 'naufragio del oso' que fue visto hace 35 años. "Eso nos aclaró que ese barco (el 'naugrafio del oso') era en realidad el SS Cotopaxi", aseguró.