Barbie lanza muñeca inspirada en la cosmonauta rusa Anna Kikina

La famosa marca Barbie lanzó una muñeca inspirada en la cosmonauta rusa Anna Kikina. Es la única mujer astronauta de la Agencia Espacial Federal Rusa, mejor conocida como Roscosmos. La edición viene en dos presentaciones: con conjunto de entrenamiento y con traje espacial.



Esta muñeca es parte de la línea ‘Role Models’ o Modelos a seguir, en español. “Imaginar que ella puede hacer cualquier cosa es solo el principio. Ver que sí puede hace toda la diferencia”, se lee en el ‘website’ de la colección.



En la descripción, la marca agrega que está comprometida con visibilizar a las mujeres referentes del pasado y del presente para inspirar a más niñas. “Como parte clave de nuestra iniciativa global Dream Gap Project presentamos historias de mujeres de todos los ámbitos para mostrarles a las niñas que pueden ser cualquier cosa”, se lee en el sitio.



Otros personajes que tienen a su Barbie son la tenista japonesa Naomi Osaka, la artista Frida Kahlo, la modelo Ashley Graham y la aviadora Amelia Earhart.



¿Quién es Anna Kikina?



Ana Kikina nació el 27 de agosto de 1984 en Novosibirsk, Rusia. Es la única mujer en el programa Roscosmos desde el 2016. Obtuvo el título de Protección en situaciones de emergencia en el 2006 y dos años después obtuvo un título en Economía, emprendimientos y gerencia de transportes.



En el 2012, Kikina se convirtió en candidata oficial para la posición de astronauta de prueba. En los dos años siguientes, pasó diferentes exámenes y comisiones de entrenamiento. Recibió el puesto oficialmente en el 2014.



Aunque no tiene experiencia de vuelo en el espacio aún, en el 2017 fue parte del experimento internacional Sirius, una simulación de vuelo a la luna. Kikina hará su primer vuelo espacial en el 2022.



Cuando no está entrenando, Kikina practica otros deportes extremos, como rafting, poliatlón y paracaidismo.



¿Cuándo se lanzará la Barbie Anna Kikina?



La empresa no ha confirmado si es que esta muñeca saldrá a la venta al público. No obstante, la presentación oficial se realizará el 12 de abril del 2021, en el aniversario 60° del primer vuelo al espacio.



La empresa de juguetes, sin embargo, cuenta con muñecas astronautas en sus perchas y tiendas en línea. “Barbie Astronauta presenta uno de los puestos más característicos de su inmenso currículum”, se lee en la página web de la marca.



Esta Barbie tiene un conjunto de astronauta y accesorios, incluido un casco espacial.