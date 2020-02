Las barbas y bigotes podrían facilitar la propagación del coronavirus, advierten los CDC de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) lanzaron el pasado 26 de febrero del 2020 una advertencia a los hombres con barba. Su vello facial podría impedir que las mascarillas los protejan de contraer el nuevo coronavirus y, ante ello, les recomendó rasurarse o utilizar determinados estilos.

Un gráfico que fue difundido por los CDC muestra que determinados estilos de barba o bigote pueden comprometer la efectividad de las mascarillas que se utilizan para evitar contagiar o ser contagiado de enfermedades respiratorias.



Los CDC desaconsejan, por ejemplo, llevar el bigote como Salvador Dalí o como el personaje de ficción Fu Manchu. Otros estilos como la barba Mutton Chops o la chin curtain inspirada en Abraham Lincoln también deben evitarse.

Los CDC presentaron en un gráfico los estilos de barbas que podrían facilitar el contagio del coronavirus, aún utilizando una mascarilla o respirador. Foto: captura.

Según los CDC, el vello facial puede interferir con las mascarillas con respiradores pues algunos de los estilos especificados en la infografía, "pueden evitar que la válvula funcione correctamente si el vello facial entra en contacto con ella".



El gráfico difundido por los CDC es solo una referencia y no incluye todos los tipos de barba. Sin embargo, el organismo del National Institute for Occupational Safety and Health de Estados Unidos, advierte que, sin importar el estilo, "el vello no debe salir de la superficie que el respirador puede sellar.



Y si bien el llevar el rostro sin barba parece la solución adecuada, los restos de la misma pueden causar problemas, según advirtió la agencia.



En todo el mundo se ha popularizado el uso de máscaras y respiradores con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus, sin embargo la OMS ha emitido varias advertencias y aclarado que estas no son infalibles.