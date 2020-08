Así son los baños públicos transparentes de Tokio, la nueva atracción de la ciudad asiática

LEA TAMBIÉN

Prácticos y novedosos. Así son los nuevos baños públicos transparentes que 'adornan' las calles de Tokio. Creados por la firma Shigeru Ban Architects, los artículos sanitarios fueron instalados en dos parques de Shibuya, sector ubicado en el centro de la ciudad, reconocido por la alta afluencia de visitantes.

Más que estética, la génesis de estos baños, según reseña la cadena internacional CNN, es el cambio de percepción de las personas sobre los baños públicos.



"Existen dos cosas que preocupan cuando ingresamos a un baño público, especialmente aquellos ubicados en un parque. La primera es la limpieza y la segunda es si hay alguien dentro", reza el saludo oficial del proyecto en su plataforma web llamada Tokyotoilet.jp.



Para sortear esas inquietudes de los usuarios, los diseñadores idearon un

inodoro con paredes de vidrio que ofrece dos funciones. Primero, el ciudadano puede observar desde el exterior para ver si otra persona lo está utilizando. Una vez que ingrese al baño y cierre la puerta, las paredes se vuelven oscuras para garantizar la privacidad.



Pero eso no es todo. Además de la doble funcionalidad de los baños, funcionan como linternas que iluminan al parque durante la noche. Asimismo, los arquitectos incluyeron un baño para mujeres, hombres y multiusos.

Los diseñadores de los baños pensaron en la comodidad y privacidad del usuario. Foto: REUTERS

Para comprobar cómo 'operan' los nuevos baños, un equipo periodístico de CNN visitó el Parque Comunitario Haru-no-Ogawa, ubicado en Shibuya. Según el relato, las instalaciones sanitarias estaban limpias: blancas y cromo.



La experiencia es emocionante. Quien ingresa y usa el inodoro no puede saber si el vidrio está oscuro o no, pues las paredes internas tienen espejos instalados. Es, como analogía, una sensación de estar en una exhibición de arte. Lo importante es, según sus creadores, es asegurar la cerradura de la puerta porque, al encontrarse debajo de la manija, puede pasar desaparecida.



Los transeúntes tuvieron reacciones variadas.



"Es realmente genial, pero no fue muy relajante", dijo Arisa Komori, de 28 años, quien estaba visitando el parque cuando ella y su amiga tuvieron que usar el baño. "Pero también es bonito", añadió entre risas.



Algunos dijeron que poder ver dentro de los baños primero los hicieron sentir más seguros al usarlos.



"Se puede ver de inmediato que no hay personas sospechosas acechando en los baños, así que agradezco sentirme más segura al dejar que mis hijos usen los baños", dijo Chieri Kurokawa, de 36 años, quien vive cerca y había llevado a sus dos hijos pequeños a jugar al parque.



Como parte del proyecto, destacados arquitectos y diseñadores rediseñarán un total de 17 baños públicos, incluidos los ganadores del premio Pritzker Tadao Ando y Kengo Kuma.