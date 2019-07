El baño de bosque, una terapia económica y antiestrés

LEA TAMBIÉN

El baño de bosque es una actividad que busca crear una conexión consciente con la naturaleza, para producir un beneficio sobre la salud de las personas. Esta actividad es muy popular en Japón, en donde se la conoce como ‘Shinrin Yoku’. En Ecuador se la combina con danzas ancestrales.

Según Mercedes Andino, especialista en terapias de relajación, lo primero que las personas deben fijar en su mente antes de realizar estas terapias es que no deben tener prisa. “El mejoramiento de la salud física y espiritual no se logra de forma inmediata. Caminar dentro del bosque debe ser entendido como un peregrinaje de contemplación”, explica.



Antes de iniciar la terapia, Andino recomienda a los participantes que se quiten el calzado para que sus pies desnudos entren en contacto directo con la hierba del bosque.



“En realidad, el miedo que le tenemos a la naturaleza hace que le teman a los mosquitos que están aquí. El cuerpo genera defensas y cuando te vuelven a picar, ya no te generan ningún mal”, les aconseja a los asistentes a la terapia. Añade que los mosquitos que están en estado natural no son un problema, sino los de criadero de agua estancada.



Richard Erazo, representante de la Red de Terapeutas Ecuador, invita a los asistentes de la terapia a efectuar ejercicios de respiración profunda. Al mismo tiempo, realiza el estiramiento de partes de su cuerpo como la espalda, las piernas, abdomen, brazos y cuello, manteniendo una respiración profunda y pausada.

Estiramientos de los músculos del abdomen y la espalda son necesarios antes de realizar la caminata en el bosque. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



Mientras ensayan varias posiciones de yoga durante 10 minutos, Erazo les recomienda que cierren los ojos y sientan cómo su cuerpo se va oxigenando y energizando. “La respiración es fundamental. Cuando avanzamos en edad, vamos perdiendo la capacidad pulmonar y respiramos más cortado por el miedo y la frustración. Oxigénese”, explica durante su rutina.



Andino invita luego a los participantes a formar un círculo y realizan una danza que simula una especie de marcha circular con las piernas abiertas y los brazos extendidos, en agradecimiento a la tierra y al sol.



Al final de esta sesión, proceden a ingresar en el bosque, en una caminata lenta que debe durar no menos de 40 minutos. “Contemple el árbol, la hierba, las plantas alrededor, el sonido del roce del viento en su rostro y del canto de las aves”, les recomienda Andino. Añade que cuando una persona está deprimida, debe revolcarse en las hierbas del bosque hasta soltar esa energía que trae tristeza.

Erazo recomienda que estas terapias alternativas deberían realizarse al menos dos veces a la semana para combatir el estrés y la ansiedad.