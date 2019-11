La banda estadounidense de heavy metal Mötley Crüe confirma su regreso

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La agrupación estadounidense de heavy metal Mötley Crüe, que en el año 2014 anunció que realizaría su última gira, dio a conocer este 18 de noviembre del 2019 que volverá a los escenarios. Lo hizo por medio de un video que tiene una duración de un minuto y que fue difundido por medio de su canal de YouTube, donde en pocas horas superó las 43 000 reproducciones.

Con su retiro de los escenarios, Mötley Crüe puso fin a casi 35 años de trayectoria. Oficializaron su despedida con un contrato que, según dijeron este 18 de noviembre, "está fuera de la mesa". Esto gracias a "toda una nueva generación de Crüeheads", nombre que se les da a los seguidores de la banda, que exigieron su regreso.



El show final de Mötley Crüe tuvo lugar el 31 de diciembre del 2015 y, según un comunicado emitido emitido en la página web de la banda, los miembros de la agrupación no volvieron a hablarse desde entonces.



No fue sino hasta el 2018 cuando Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars y Tommy Lee se reunieron nuevamente. Lo hicieron para participar en el rodaje del filme 'The Dirt' que el gigante del streaming Netflix estrenó el 18 de marzo del 2019.



La película, que tiene una calificación de siete sobre 10 en el portal IMDb, está basada "en el bestseller de Mötley Crüe sobre cuatro inadaptados de Los Ángeles que llegaron a la cima de todo y cayeron en picada... una y otra vez", según el sumario del filme disponible en Netflix.

Video: YouTube, cuenta: Cinescondite

Es precisamente la "destrucción" que siempre caracterizó a la banda la que permitió que sus integrantes salgan de su retiro. Esto, según el video que difundió la agrupación, se dio gracias a sus nuevos y viejos fanáticos que "demandaban que la banda rompiera ese estúpido contrato y acabaran con su retiro. Sabían que si se subían juntos de nuevo al escenario, ese contrato debería de ser destruido. Bueno, pues la destrucción nunca ha sido un problema para Mötley Crüe", concluye el clip que finaliza con una imagen de un escritorio sobre el que descansa el documento explotando.

Video: YouTube, cuenta: Mötley Crüe



Mötley Crüe, responsable de éxitos como Kickstart My Heart, Home Sweet Home, Girls Girls Girls, entre otros vio un aumento de la reproducción de su música en plataformas digitales tras el estreno del filme basado en su historia. "Sin embargo, la mayoría de los nuevos fanáticos nunca ha visto ninguno de los legendarios shows en vivo", espectáculos que fanáticos mayores pudieron disfrutar durante casi cuatro décadas.



Los seguidores de la agrupación que viven en Estados Unidos pueden recibir actualizaciones del regreso de la banda a su teléfono celular. También se habilitó una opción en la página web de Mötley Crüe en la que los fanáticos pueden recibir información por medio de sus correos electrónicos.



Medios especializados en la industria musical sostienen que el regreso a los escenarios de esta icónica agrupación se podría consumar en una gira conjunta con las bandas Def Leppard y Poison. Sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente.

El regreso de la banda también fue anunciado en sus redes sociales. En Facebook, el video que anuncia el retorno sumó en solo dos horas más de 22 000 compartidos, 17 000 reacciones y 6 600 comentarios.