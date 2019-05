La banda Camila rompe su silencio discográfico con su álbum más sincero

LEA TAMBIÉN

El grupo mexicano Camila presentó este martes 21 de mayo del 2019 en Ciudad de México su nuevo trabajo llamado 'Hacia Adentro', en el que a través de una decena de temas ha querido reflejar toda su sinceridad y ponerle fin a un largo silencio.

En las canciones "no hay una sola palabra que no sea una verdad absoluta", aseguró su autor Mario Domm, uno de los componentes de la banda. "He escrito cosas que me penetran el alma, que siento de verdad", agregó.

En esta labor Camila recibió la colaboración de diferentes artistas, como Lauren Krista Evans, Mónica Vélez Yasmil Marrufo o December Bueno, entre otros. La banda quiso mantener su esencia, ya que "la música de Camila ha estado siempre alrededor de la balada, pero influenciada con un poco de rock, con un poco de soul...", explicó Pablo Hurtado.

Por tanto, en el nuevo álbum los miembros del grupo quisieron apostar por la "coherencia" respecto a su carrera. En este sentido, Pablo Hurtado dijo que de las 10 canciones que contiene 'Hacia Adentro', se quedaría con Sobreviviendo, porque es "muy emotiva y nostálgica", inspirándose en una situación personal vivida por Domm. "Te remueve la fibra", aseguró.

En cambio, Domm optaría por Te Confieso, ya que -según el autor- se trata de un tema que nació de su cansancio por evitar decir una verdad incómoda, un proceso en el que la timidez y la desidia acabaron saboteando la oportunidad de comunicar verdaderamente sus sentimientos.

Una circunstancia que -finalmente- hizo que el autor optase por decir: "te confieso". La producción musical del nuevo trabajo de Camila corrió a cargo de Mario Domm y del especialista Ettore Grenci, mientras que la codirección fue responsabilidad de Pablo Hurtado.

El disco ya se encuentra en la calle, razón por la cual "ya no es nuestro, es de ustedes: hagan con él lo que quieran", señaló Domm. "Tenemos muchas ganas de que este disco sea parte de la vida de muchas personas", añadió.

De hecho, los resultados ya se comenzaron a observar, ya que el vídeo de Te Confieso, primer sencillo del álbum, cuenta con más de 40 millones de reproducciones.

Camila es una banda con una amplia trayectoria de más de 13 años, durante la que han recibido diferentes reconocimientos, como cuatro premios Grammy Latino o tres Billboard Latino.

Además, a lo largo de su carrera, el grupo ha vendido más de dos millones de discos e, incluso, han superado los 4 500 millones de 'streams' en las plataformas digitales.

De hecho, su discográfica quiso reconocer este martes las buenas cifras, entregando una placa conmemorativa a los dos integrantes de Camila.

"Se trata del dueto con mayor influencia en la balada en español", afirmó Roberto López, presidente de Sonic Music México.

Tras la publicación de 'Hacia Adentro', Camila realizará una gira de presentación de su nuevo trabajo. Un esfuerzo que deberán combinar con 4 latidos, el tour que actualmente hacen con el dueto Sin Bandera, que les mantendrá ocupados con conciertos hasta, como mínimo, finales de 2019.