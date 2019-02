La banda surcoreana BTS anuncia nueva gira mundial con shows en Europa, Estados Unidos y Brasil

LEA TAMBIÉN

La aclamada banda surcoreana de Kpop BTS realizará otra gira mundial este 2019 que incluirá conciertos en Estados Unidos, Japón, Europa y Brasil, anunció este miércoles (20 de febrero del 2019) su agencia de representación, Big Hit Entertainment.

El popular conjunto masculino no tendrá ni un mes de descanso entre el final de su actual gira global, que arrancó en agosto del año pasado y concluirá con dos recitales en Bangkok (Tailandia) los próximos 6 y 7 de abril, y el inicio de la nueva, que se iniciará el 5 de mayo en el Rose Bowl de Los Ángeles (EE.UU.).



La nueva gira, bautizada Speak Yourself, proseguirá en las ciudades estadounidenses de Chicago e East Rutherford (Nueva Jersey) antes de dar el salto a la urbe brasileña de Sao Paulo, donde el grupo actuará el 25 de mayo en el estadio de fútbol Allianz Parque.



Esa presentación supondrá su regreso a Brasil y Latinoamérica tras su gira mundial de 2017.



Speak Yourself tendrá después una cita en el estadio de Wembley en Londres (1 de junio) y otra en el Stade de France de París (6 de junio) antes de cerrarse en julio con cuatro conciertos en Japón.



En su web, Big Hit Entertainment explicó que, en todo caso, anunciará fechas adicionales para el tour.



El fervor global que despierta BTS, la primera banda que corona la lista estadounidense de éxitos Billboard sin cantar en inglés y el primer artista surcoreano en ser nominado para un premio Grammy, hizo que las entradas para la gira que arrancó en 2018 se agotarán a los pocos minutos de ser puestas a la venta.