Ballet Kallpañan celebra 15 años de danza

Hace 15 años se inició como un pequeño grupo de danza folclórica. “Éramos cinco bailarinas”, recuerda con nostalgia Lorena Nieto, directora artística de la agrupación. Actualmente, 50 personas forman parte del elenco.

Kallpañan no es una palabra nativa sino un término compuesto por las raíces ‘kallpa’ (fuerza) y ‘ñan’ (camino). El ballet tomó ese nombre cuando se fundó en el 2003. Su objetivo, dice Nieto, no era competir con otras agrupaciones sino “impartir conocimiento sobre la identidad cultural de nuestro país”. El proceso fue largo. En un inicio tenían pocas coreografías y se presentaban en espacios pequeños.



“Difundir la cultura a través de la danza no es fácil, por eso incluimos a niños y jóvenes en nuestro elenco”, explica la también bailarina. El ballet está conformado además por personas de la tercera edad, esto lo convierte en un espacio inclusivo y diverso para la difusión artística. El proceso para montar las coreografías incluye una investigación de campo. “Vamos a las comunidades indígenas y las personas nos comparten sus vivencias, sus tradiciones y así podemos mostrar la esencia de cada danza”, dice Nieto. Así han logrado poner en escena coreografías de los danzantes de Pujilí y del Corpus Christi.



Una de sus obras más representativas es ‘Las comadres y compadres de Zumbahua’. También han desa­rrollado danzas de otros países de Latinoamérica, como Perú y Bolivia. Estas y otras obras se han presentado en varios escenarios nacionales con agrupaciones importantes, así como en espacios internacionales en Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Polonia. Actualmente la agrupación está enfocada en el montaje de una nueva producción. La obra ‘San Juan de Natabuela’ se basa en una festividad religiosa donde los bailarines van de casa en casa.



Cuando llegan a una plaza bailan en círculos haciendo un homenaje al sol. La coreografía la lideran músicos y danzantes llamados wasikamas. Para celebrar sus 15 años, la agrupación prepara un espectáculo pluricultural. El show es un recorrido imaginario por la zona andina de Ecuador, con varias coreografías. Los 50 bailarines estarán en escena.



Además contarán con la participación de otras agrupaciones que se unirán al homenaje. Jayac, Yatzuru, Churay y la Banda de Zámbiza son algunos de los invitados de la noche. El evento será el próximo viernes 12 de octubre, a las 19:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Durante dos horas y media el público podrá disfrutar de un espectáculo colorido. Los pases se pueden obtener en la boletería del teatro. La donación sugerida es de USD 5.