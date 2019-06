El video viral que muestra el baile de una novia junto a su perro

LEA TAMBIÉN

El nombre de la entrenadora de perros Sara Carson se volvió conocido tras su participación en el show 'America's Got Talent', ahora vuelve a sonar por la rutina de baile que realizó durante su matrimonio junto a su perro Hero, un border collie. El video de la coreografía se volvió viral en redes sociales.

El clip fue difundido en la página de Facebook The Super Collies, administrada por Carson, el pasado 15 de junio del 2019 y hasta este 26 de junio suma más de 247 000 reacciones en la red social de Mark Zuckerberg. Las imágenes muestran a la entrenadora bailando junto a Hero una rutina sacada del filme 'Footloose'.



La entrenadora de 24 años y el perro bailaron juntos en Las Vegas. En un punto del video se puede apreciar cómo ella forma un aro con sus manos y Hero lo atraviesa sin dificultad. El acto le ha valido a Carson varios aplausos de los internautas, pero también críticas.



En su cuenta de Instagram escribió el pasado 21 de junio del 2019 que se encontró con un grupo de mujeres que hablaban de cuanto habían odiado el video y aseguraron que se trató de un truco de relaciones públicas y que Hero estaba en peligro, según su relato.

"Tengo la bendición de haber tenido a Hero conmigo en una ocasión tan especial. Mi esposo fue el que me dijo que hiciera un acto junto a Hero para nuestra familia y amigos. Nunca habíamos visto a alguien bailar en estilo libre en un vestido de novia y pensamos que sería divertido", escribió.



La entrenadora también envió un mensaje a las personas que la criticaron por tener a un perro en una boda. "Afortunadamente no es su boda, es la mía".

En declaraciones al tabloide británico Daily Mail, la mujer contó que estaba nerviosa antes de realizar la rutina por el vestido. "No habíamos practicado, así que no tenía idea de qué esperar", aseguró.



También contó que si bien Hero acude a cientos de eventos cada año siente que "él supo que esto era algo muy especial". El perro de 7 años tiene un lazo especial con su dueña. Esto quedó en evidencia en la participación de los dos en el programa 'America's Got Talent'.

Pese a que casi quedan fuera en la etapa de audiciones, Sara y Hero lograron la quinta posición en esa edición del show. Esto gracias a la intervención de Simon Cowell, quien dijo sentir algo "especial" sobre el acto de la entrenadora y su mascota.

