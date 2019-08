El baile de John Travolta en el nuevo video de Pitbull causa furor en redes

LEA TAMBIÉN

Enérgico, seguro y preciso. Así aparece el actor estadounidense John Travolta como protagonista de 3 To Tango, el nuevo video musical del cantante Pitbull que se estrenó el viernes 2 de agosto del 2019. Entre los sonidos de las trompetas, un juego de luces y la danza de más de diez mujeres, el intérprete -famoso por sus movimientos en la película 'Saturday Night Fever'- aparece como el factor sorpresa de la producción.

A sus 65 años, Travolta demuestra que sus dotes como bailarín se mantienen intactos, además, devela una nueva apariencia que ya no le teme a la calvicie.



En los primeros segundos del video, una joven bailarina aparece en escena. Marca sus líneas y se toma el escenario. Está danzando frente a un hombre que la observa detenidamente. Entre diferentes escenarios, se suman más bailarinas que bailan sincronizadas al ritmo de las trompetas.



Desde diferentes ángulos, la cámara enfoca al hombre, pero no deja ver su rostro, aunque parecería ser Pitbull. Sin embargo, cuando la canción llega a su clímax después de casi tres minutos, él se levanta y el lente comienza a perseguirlo.

Video: YouTube, cuenta: Pitbull

Cuando él voltea, su rostro es familiar: se trata de John Travolta. Mirando fijamente a la cámara, toma a su pareja y despliega una coreografía marcada por la precisión del tango en fusión con la rumba y los toques caribeños de la melodía.



La convicción con la que logra cada uno de sus pasos recuerda a los tiempos en que -más joven- puso a bailar a la actriz Uma Thurman en 'Pulp Fiction' o a su icónica colega, Olivia Newton en 'Grease'.



A la danza se une otra bailarina. Se complementa el trío, al que hace alusión la letra de la canción.



Con un golpe final y los brazos firmes, el video termina con el rostro de Travolta como protagonista de la toma. Sonríe, sujeta sus gafas y las usa mientras dice "¡Dale!", el sello personal de Pitbull en cada una de sus canciones.

El video, que ya suma casi tres millones de vistas en YouTube desde su estreno, y levantó cientos de comentarios entre los usuarios que alabaron el trabajo de Travolta.



La seguidora Sara Haddad, por ejemplo, se mostró sorprendida. "Pensé que era Pitbull, pero ¡qué grata sorpresa! Uno de mis actores favoritos en escena. Lo adoré", comentó. Para el usuario José Barragán, en cambio, fue una muestra de las habilidades del actor. "Sí. Él es John Travolta. Todavía tiene sus movimientos. No lo he visto bailar en años, desde películas como 'Saturday Night Fever', una de las películas que más he disfrutado en todos los tiempos".