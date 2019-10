Bad Bunny pide a jóvenes que no abandonen los estudios ni por la música

LEA TAMBIÉN

El cantante Bad Bunny apareció por sorpresa este jueves 10 de octubre de 2019 en un instituto de la ciudad de Hialleah, en el condado Miami-Dade, para anunciar un programa de becas dirigido a estudiantes hispanos de bajos recursos, a los que recomendó no abandonar los estudios ni siquiera por la música.

El famoso reguetonero emplazó a los 300 alumnos reunidos en el auditorio del instituto "a seguir estudiando y dar lo mejor de uno mismo para triunfar en la vida".



Es la primera vez que el artista puertorriqueño se une al programa de ayuda a estudiantes Hacer, financiado por la cadena de restaurantes de comida rápida McDonalds.



"Apoyar movimientos como este es la mejor aportación que podemos hacer a la sociedad y, especialmente a los niños y jóvenes, que se están formando y vienen con fuerza", manifestó el artista durante una entrevista con Efe minutos antes de salir al escenario.



Bad Bunny les dijo a los jóvenes que cursó dos años de la licenciatura de Comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico con la idea de tener un "plan B" por si las cosas en el mundo de la música no acababan saliendo como esperaba.



"Yo no recomiendo que abandonen los estudios para dedicarse de lleno a la música, hay que tener presente el sueño y la meta de la música, pero sin desviarte de los estudios u otra carrera profesional", declaró.



En esa línea, recordó que todos los deportistas de la liga de baloncesto de Estados Unidos (NBA) están obligados a ir primero a la universidad y así empezar a jugar en campeonatos, e insistió en la "importancia de seguir aprendiendo".



El popular intérprete de Callaíta y Estamos bien acudió al Hialeah High School, un instituto muy próximo a la ciudad de Miami, donde la mayoría de los estudiantes tienen raíces latinas.



"Me alegra saber que mi figura puede servir para animar a los jóvenes a ir a la universidad y que, además, algunos de ellos incluso podrán recibir la ayuda del programa Hacer", comentó.

Gracias a esta beca, cuyo plazo de inscripción termina el 5 de febrero, una treintena de estudiantes hispanos podrán estudiar en alguna universidad de Estados Unidos.