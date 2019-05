Bad Bunny, criticado en redes sociales por teñir conejos en su nuevo videoclip

LEA TAMBIÉN

Al cantante puertorriqueño Bad Bunny le impulsa un deseo de provocación cuando se trata de publicar nuevas canciones. Sin embargo, el lanzamiento de su nuevo video Ni bien ni mal -liberado en YouTube el 4 de mayo del 2019- generó una ola de comentarios negativos, pues en el audiovisual se muestran pequeños conejos teñidos de rosa.

La escena en la que aparecen los animales transcurre en una playa. En los primeros segundos, el intérprete de Amorfoda se embarca en un yate, tras culminar una relación sentimental con su exnovia, interpretada por la actriz Anyeliya Sánchez. De pronto, una tormenta se aproxima y el cantante -sin recursos y sin apoyo- naufraga. Bad Bunny cae en sueño profundo. Con una elipsis temporal, el audiovisual indica que han pasado dos semanas.



Al despertar, el intérprete no sabe en donde está. Un pequeño can lo acompaña en un bote, mientras él intenta divisar tierra firme. Observa una isla y se transporta hacia ella. Cuando desciende de la embarcacióm, aparecen diez conejos teñidos de rosa y morados en la arena. Los pequeños animales aparecen durante algunos segundos.



La primera reacción que la usuaria Agustina Robles tuvo después de ver el video fue: "¿Era necesario pintar conejos solo para 10 segundos del video?", comentó en la plataforma. Al comentario de Robles le siguieron decenas de críticas por el uso de animales pintados innecesariamente en su video.



"Pobres conejos, se ven como intoxicados en el video" dice Bruno Mellado. "Innecesario hacer lo de los conejos. Podías no teñirlos o ni utilizarlos. No eran necesarios en el video" añade Ulices Celia.



Desde el lanzamiento del videoclip, el pasado 4 de mayo del 2019, ha conseguido ser tendencia. La canción tiene hasta la tarde de este lunes 6 de mayo del 2019 más de 6 millones de visitas y cerca de 32 mil comentarios. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto.