La agrupación Backstreet Boys anuncia 11 conciertos en Latinoamérica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el marco de su gira mundial DNA, la agrupación estadounidense Backstreet Boys anunció este 28 de agosto del 2019 por medio de sus redes sociales que realizará 11 conciertos en siete países latinoamericanos. El paso de la banda por el continente se iniciará el próximo 21 de febrero del 2020.

"Los escuchamos Latinoamérica y estamos llevando el DNA World Tour a ustedes", dice el texto que acompaña la publicación de la banda que logró más de 173 000 'me gusta' en un día. México será el primer país que visiten los Backstreet Boys que ofrecerán conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara el 21, 24 y 26 de febrero del 2020 respectivamente.



La segunda parada de la agrupación será Costa Rica, país al que llegarán con un único concierto que tendrá lugar el 28 de febrero en San José. El 1 de marzo llegarán a Colombia para dar un concierto en Bogotá, según la publicación.



Tres días después, el 4 de marzo, la agrupación cantará en Santiago de Chile y el 7 de marzo se presentará en Buenos Aires. Solo un día después, el 8 de marzo, la banda interpretará sus éxitos en Montevideo.



El paso de los Backstreet Boys por Latinoamérica finalizará a mediados de marzo con una serie de conciertos en Brasil. La primera presentación en este país será el 11 de marzo en Uberlandia, la segunda el 11 de marzo en Río de Janeiro y se presentarán finalmente el 15 de marzo en Sao Paulo.

Ecuador no forma parte del listado de los países en los que la agrupación se presentará en el 2020. La última vez que los integrantes de Backstreet Boys visitaron el país fue el 8 de marzo del 2011 cuando ofrecieron un show en el Coliseo General Rumiñahui de Quito.



Backstreet Boys es una banda estadounidense formada en 1993 en Orlando conformada por A.J. McLean, Howie Dorough, brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. Ha vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo, por lo que es uno de los grupos con mayores ventas de la historia. Son recordados por icónicos éxitos como I want it that way, As long as you love me, entre otros

Video: YouTube, cuenta: Backstreet Boys



Video: YouTube, cuenta: Backstreet Boys