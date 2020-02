Baby Yoda se convierte en la figura 'funko' más vendida de la historia

LEA TAMBIÉN

Lleva apenas tres meses entre los fanáticos pero el personaje de Baby Yoda se ha hecho tan popular que su figura 'funko', uno de los productos coleccionables más famosos del mundo, es ya la más vendida de la historia.

Lo curioso de la noticia, adelantada por la empresa que comercializa estos objetos, es que el juguete en sí aún no está a la venta, por lo que ha logrado batir el récord a partir de las reservas de su página web, adelantando así a personajes tan carismáticos como los robots C-3PO y R2-D2, superhéroes de Marvel y DC o estrellas del pop como Britney Spears.



En un video publicado en Twitter, el director artístico de Funko, Reis OBrien, comentó su sorpresa por la noticia de que el muñeco se haya convertido en la pieza más vendida de la historia. "¡Es una locura!", expresó su creador con la expresión inglesa de "it's bananas".

OBrien explicó que su equipo tuvo que diseñar el objeto con varias directrices, pero sin poder ver al personaje tal y como se dio a conocer en la gran pantalla, porque debido a la expectación que ocasiona todo lo relacionado con el universo 'Star Wars', querían evitar cualquier tipo de filtración.



El coleccionable de Baby Yoda se presentó en diciembre del 2019 pero no llegará a las tiendas ni se entregará a los compradores hasta el próximo mes de mayo.



La figura tiene dos tamaños, y en algunos gigantes del comercio como Amazon o las tiendas de Target ya están agotadas las reservas de ambas opciones.



A pesar de que este objeto es muy popular, la recreación más real del personaje presentado en la serie 'The Mandalorian' es de la empresa Sidehow Collectibles, a tamaño real, con un precio de USD 350.



Baby Yoda apareció por primera vez en noviembre pasado en la serie 'The Mandalorian', la gran apuesta de la plataforma de streaming Disney +, el Netflix de la compañía de Mickey Mouse.

Desde su primera escena, la audiencia y los usuarios de redes sociales se enamoraron del personaje, con millones de 'memes', chistes, fotomontajes y videos de las mejores escenas circulando por Internet.

Por su parte, Funko es una empresa que bajo el lema "todo el mundo es fanático de algo", comercializa estatuillas de personajes de todo tipo, reales o imaginarios, siempre con una característica cabeza gigante y enormes ojos