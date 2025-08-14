La historia de Baby Shark Dance, el video más visto de YouTube, acaba de sumar un capítulo inesperado. La Corte Suprema de Corea del Sur puso fin a una disputa de seis años, al desestimar la demanda de Jonathan Wright, conocido como ‘Johnny Only’, contra The Pinkfong Company. El compositor estadounidense aseguraba que la versión de Pinkfong había copiado su interpretación de 2011.

Según informó AP News, el alto tribunal respaldó fallos previos de 2021 y 2023 que concluyeron que la canción de Wright no era lo suficientemente distinta de la melodía tradicional para considerarse una obra original. Pinkfong, creadora de la versión viral de 2015, sostuvo que se trataba de un canto infantil de dominio público al que dieron un toque fresco y un ritmo alegre.

🦈 Baby Shark Dance, en el centro del debate

CNN recuerda que Wright publicó su versión en YouTube cuatro años antes que Pinkfong, con gestos sencillos de manos y el famoso “doo doo doo doo doo doo”. Sin embargo, existían otras adaptaciones previas, como la alemana Kleiner Hai en 2010.

El tribunal determinó que la propuesta de Wright no alcanzó cambios sustanciales para obtener derechos de autor. Incluso si se considerara obra derivada, no había “similitudes sustanciales” con la de Pinkfong.

🎵 De canción de campamento a fenómeno global

De acuerdo con DW, el video Baby Shark Dance acumula más de 16 000 millones de reproducciones, el doble que Despacito. Pinkfong convirtió la historia de una familia de tiburones —Baby Shark, Mama Shark, Papa Shark, Grandma Shark y Grandpa Shark— en series para televisión, películas, ‘apps’ y giras teatrales.

En la primera mitad de 2025, la empresa reportó ingresos de 32,6 millones de dólares, impulsados por este fenómeno cultural.

🤔 ¿Qué queda después del fallo?

El abogado de Wright calificó el resultado como “un poco decepcionante” pero reconoció que “el asunto ya está resuelto”. Pinkfong, por su parte, celebró que el veredicto confirme que su éxito se basa en una canción tradicional, transformada en ícono pop global.

