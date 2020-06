Un misterioso objeto volador causa revuelo en Japón

LEA TAMBIÉN

Un misterioso objeto volador, con apariencia de globo, fue visto en el norte de Japón, causando revuelo en la población y las autoridades.

Este objeto no identificado fue visto por primera vez el miércoles 17 de junio del 2020 por la mañana, cuando vecinos de la ciudad de Sendai, en el norte, difundieron imágenes en las redes sociales.



“Esta cosa blanca no se mueve para nada. ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede explicar?”, escribió un usuario, utilizando la etiqueta “objeto volador no identificado” en japonés.



Las autoridades dijeron que se vieron sorprendidas por este objeto. Algunas imágenes de cerca, tomadas por vecinos y medios locales, parecían mostrar que era como un globo con una hélice.



“El objeto parece un globo para observar la meteorología, pero no es nuestro”, dijo el jueves a la AFP un responsable de la oficina de Sendai de la Agencia Meteorológica de Japón.

Un OVNI dans le ciel japonais qui interroge tout le monde 🤔pic.twitter.com/TJqnFlWCRP#Japon — Vince Tokyo (@Vince_Tokyo) June 17, 2020

La policía local informó que envió un helicóptero para confirmar la presencia del objeto, pero tampoco supo definir de qué se trataba, incluso después de consultar con otras autoridades.

Por su parte, el departamento de aeronáutica de la Universidad de Kyushu desmintió que el artefacto fuera suyo, después de que circularan rumores sobre el tema.



Shinichiro Higashino, un profesor asociado al departamento, explicó a Fuji TV que unas imágenes más cercanas del objeto parecían indicar que tenía paneles solares.



“Es posible que lleve a cabo observaciones científicas o supervise algo”, dijo.



El misterioso objeto estuvo en todas las cadenas de noticias, e incluso fue el objeto de una pregunta al portavoz del gobierno en su rueda de prensa diaria.



Yoshihide Suga dijo que el gobierno estaba al tanto del artilugio, pero descartó la posibilidad que pudiera causar daños o fuera obra de gobiernos extranjeros.



El enigma va seguramente a perdurar, puesto que el objeto se dirigió hacia el Pacífico, donde las autoridades perdieron su rastro.